Влада з порушенням процедур хоче призначити Брауна аудитором НАБУ
- Сьогодні, 12:58
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Розсилка
Парламенту варто повертатися до цивілізованої роботи з дотриманням процедур і духу справжньої демократії
На погоджувальній раді Парламенту Ірина Луценко від імені Блоку Петра Порошенка закликає вже завтра призначити аудитора Антикорупційного бюро.
І звинувачує мене, що я проти демократичних виборах аудитора, тому що наполягаю голосувати лише за одну кандидатуру.
Як Ви знаєте, в грудні наш парламентський комітет з протидії корупції справді одноголосно рекомендував Парламенту призначити аудитором Антикорупційного бюро Роберта Сторча, заступника Генерального інспектора Мінюсту Сполучених Штатів.
Але, нагадаю пані Ірині і її спільникам з оточення Петра Порошенка: ця рекомендація була сформована нами за результатом відкритого конкурсу, після оголошення якого ми ще звернулись до представників найбільш розвинутих держав світу з проханням порадити Україні професіоналів, які можуть провести аудит НАБУ.
Після вивчення та обговорення усіх кандидатур ми підтримали кандидатуру пана Сторча, тому що він робить аудит ФБР та Інтерполу. І насправді це наша велика вдача, що він погодився бути аудитором маленького Антикорупційного бюро України.
Натомість Блок Петра Порошенка разом з Народним Фронтом витягнули, як карту з рукава, кандидатуру Найджела Брауна, чия компанія роками обслуговувала російських олігархів в Лондоні. І пропихують її з порушенням усіх процедур.
Сьогодні вранці активісти зібралися під Парламентом в костюмах мультяшних героїв та лижників, іронічно запитуючи в клептократичної більшості та спікера Андрія Парубія, чи не можна розглянути їхні кандидатури.
Моя пропозиція: Парламенту варто повертатися до цивілізованої роботи з дотриманням процедур і духу справжньої демократії.
Я попрошу членів свого комітету новим голосуванням підтвердити рекомендацію призначити аудитором НАБУ Роберта Сторча.
Антикорупційне бюро і Антикорупційна прокуратура - едині створені нами після Євромайдану інституції, які цивілізовано здатні поставити топ-корупціонерів перед законом.
Їхню незалежність треба захисти
Джерело: блог Єгора Соболєва