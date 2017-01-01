Влада з порушенням процедур хоче призначити Брауна аудитором НАБУ

Єгор Соболєв Народний депутат України

Єгор Соболєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламенту варто повертатися до цивілізованої роботи з дотриманням процедур і духу справжньої демократії

На погоджувальній раді Парламенту Ірина Луценко від імені Блоку Петра Порошенка закликає вже завтра призначити аудитора Антикорупційного бюро.

І звинувачує мене, що я проти демократичних виборах аудитора, тому що наполягаю голосувати лише за одну кандидатуру.

Як Ви знаєте, в грудні наш парламентський комітет з протидії корупції справді одноголосно рекомендував Парламенту призначити аудитором Антикорупційного бюро Роберта Сторча, заступника Генерального інспектора Мінюсту Сполучених Штатів.

Але, нагадаю пані Ірині і її спільникам з оточення Петра Порошенка: ця рекомендація була сформована нами за результатом відкритого конкурсу, після оголошення якого ми ще звернулись до представників найбільш розвинутих держав світу з проханням порадити Україні професіоналів, які можуть провести аудит НАБУ. Після вивчення та обговорення усіх кандидатур ми підтримали кандидатуру пана Сторча, тому що він робить аудит ФБР та Інтерполу. І насправді це наша велика вдача, що він погодився бути аудитором маленького Антикорупційного бюро України. Натомість Блок Петра Порошенка разом з Народним Фронтом витягнули, як карту з рукава, кандидатуру Найджела Брауна, чия компанія роками обслуговувала російських олігархів в Лондоні. І пропихують її з порушенням усіх процедур. Сьогодні вранці активісти зібралися під Парламентом в костюмах мультяшних героїв та лижників, іронічно запитуючи в клептократичної більшості та спікера Андрія Парубія, чи не можна розглянути їхні кандидатури. Читайте також Суд дав доступ НАБУ до зарплатних відомостей Балчуна Сьогодні, 11:23

У Гройсмана почали відбір кандидата на посаду аудитора НАБУ 18 Березня, 17:09 Моя пропозиція: Парламенту варто повертатися до цивілізованої роботи з дотриманням процедур і духу справжньої демократії. Я попрошу членів свого комітету новим голосуванням підтвердити рекомендацію призначити аудитором НАБУ Роберта Сторча. Антикорупційне бюро і Антикорупційна прокуратура - едині створені нами після Євромайдану інституції, які цивілізовано здатні поставити топ-корупціонерів перед законом. Їхню незалежність треба захисти

Джерело: блог Єгора Соболєва

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