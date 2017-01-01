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    Думки вголос

    Влада з порушенням процедур хоче призначити Брауна аудитором НАБУ

    • Єгор Соболєв

      Народний депутат України

    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка

    Парламенту варто повертатися до цивілізованої роботи з дотриманням процедур і духу справжньої демократії

    На погоджувальній раді Парламенту Ірина Луценко від імені Блоку Петра Порошенка закликає вже завтра призначити аудитора Антикорупційного бюро.

    І звинувачує мене, що я проти демократичних виборах аудитора, тому що наполягаю голосувати лише за одну кандидатуру.

    Як Ви знаєте, в грудні наш парламентський комітет з протидії корупції справді одноголосно рекомендував Парламенту призначити аудитором Антикорупційного бюро Роберта Сторча, заступника Генерального інспектора Мінюсту Сполучених Штатів.

    Але, нагадаю пані Ірині і її спільникам з оточення Петра Порошенка: ця рекомендація була сформована нами за результатом відкритого конкурсу, після оголошення якого ми ще звернулись до представників найбільш розвинутих держав світу з проханням порадити Україні професіоналів, які можуть провести аудит НАБУ.

    Після вивчення та обговорення усіх кандидатур ми підтримали кандидатуру пана Сторча, тому що він робить аудит ФБР та Інтерполу. І насправді це наша велика вдача, що він погодився бути аудитором маленького Антикорупційного бюро України.

    Натомість Блок Петра Порошенка разом з Народним Фронтом витягнули, як карту з рукава, кандидатуру Найджела Брауна, чия компанія роками обслуговувала російських олігархів в Лондоні. І пропихують її з порушенням усіх процедур.

    Сьогодні вранці активісти зібралися під Парламентом в костюмах мультяшних героїв та лижників, іронічно запитуючи в клептократичної більшості та спікера Андрія Парубія, чи не можна розглянути їхні кандидатури.

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    Моя пропозиція: Парламенту варто повертатися до цивілізованої роботи з дотриманням процедур і духу справжньої демократії.

    Я попрошу членів свого комітету новим голосуванням підтвердити рекомендацію призначити аудитором НАБУ Роберта Сторча.

    Антикорупційне бюро і Антикорупційна прокуратура - едині створені нами після Євромайдану інституції, які цивілізовано здатні поставити топ-корупціонерів перед законом.

    Їхню незалежність треба захисти

    Джерело: блог Єгора Соболєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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