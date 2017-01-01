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    Думки вголос

    Що таке народ? Це – мова! Трохи роздумів про новий законопроект

    • Борис Еременко

      небайдужий росіянин

    • Сьогодні, 19:37
    • Розсилка
    Українська мова
    Українська мова

    Це важливіше економіки і війни. Це - душа

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    Абсолютно не следует страшиться введения закона о языке, представленного на днях группой депутатов Рады. Русскоязычные Украины «съедят» его, переварят, и ничего с ними не случится.

    Мои крымские друзья, он – этнический русский, она – крымская татарка. Оба голосовали за отделение от Украины на известном псевдореферендуме. Не стоит говорить о моральной стороне такого выбора после того, как их, бежавших в своё время от ужасов андижанских погромов, приняла Украина, дала мир, покой, дом, достаток, обеспечила образование и будущее их детям.

    Прекрасным августовским днём прошедшего лета за приятной беседой на берегу крымского Чёрного моря, оказалось, что эти двое моих друзей, невнятных украинофобов, не только ругают порядки, существовавшие в домайдановской Украине. Оказалось, что они прекрасно понимают, так сильно «навязываемый» им тогда, украинский язык, неплохо на нём разговаривают, естественно, любят украинский фольклор и вообще, не могут толком объяснить –  почему же боятся этих «бендеровцев».

    Известный советский актёр Михаил Ножкин, разумеется, имперец и агрессивный националист, их тех, для которых Бог только с русскими, а другие так, второго сорта, этот артист по простоте душевной на всю Россию заявил: «Что такое народ? Это язык...  Почему первый удар врагов по языку? Это передача информации, формирует твою душу, культуру твою...  Не территория.. Народ  – это язык».

    Воистину так.

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    И нет опасности потери великой русской литературы, перейдя полностью на украинский. Не потеряна же ни у кого, например, великая английская литература от того, что Шекспир писал по-английски.

    Автор первый пойдёт на курсы украинского, прибыв в Украину, если закон обяжет всех в стране разговаривать на языке моих предков. И русские пусть идут на курсы. Не переломятся. А уж следующее поколение и проблем с этим вопросом знать не будет.

    Язык –  это главное. Это важнее и войны, и экономики. Язык и верно –этэто душа наро душа народа. Надо дать душе выжить.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    українська мова
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