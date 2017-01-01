Диктатура Ердогана в півтора відсотка

Євген Іхлов Правозахисник

Євген Іхлов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA Президент Туреччини і його дружина

Гроза над Босфором

Мовою оригіналу

Как счастлив говорящий «я турок!» («Ne mutlu Türküm diyene», Мустафа Кемаль Ататюрк)

В отличие от бесчисленных ламентаций по поводу мрачной тени диктатуры, опустившейся на Турцию, я бесконечно рад за турецкий народ*, показавший свою приверженность именно либеральным ценностям. Потому что даже честная победа на конституционном референдуме с перевесом в полтора процента, да и то за счет эмигрантских диаспор - это неслыханный позор. [Замечание для будущих обустроителей России - заложите хотя бы обязательное 3%-ое превышение голосов «за» на вашем будущем конституционном референдуме].

Опираться на такой перевес для радикального изменения государственного устройства - это все равно как канатоходцу жонглировать. Тем более, если «нет» сказали жители европейской части страны, Истамбула, столицы Анкары, широкая полоса анатолийского и левантийского побережья, а также курдские области (естественно).

Причем против голосовали жители обеих столиц - западной и восточной (тут я пошел по аналогии с северной и южной столицами России), которые 15 июля прошлого года шли в поддержку Эрдогана безоружными на танки и пулеметы путчистов - и гибли сотнями.

Давайте рассуждать, все время имея ввиду отечественную действительность.

Эрдоган стал необычайно популярен, проводя стимулирующую малый бизнес финансовую и экономическую политику. Благодаря этому необычайно быстро стали расти экономика и удельный вес среднего класса.

Эрдоган пошел навстречу разочарованиям в государственном давлении на ислам, который действительно воспринимается как вера отцов. В этом смысле его политика напоминала «реабилитацию» православия Горбачевым в 1988 году, т.е. как некое восстановление исторической справедливости. Тем более, что турки были оскоблены нежеланием Западной Европы протянуть им руку.

Эрдоган действительно поддержал статус региональной державы, когда был сбит российский бомбардировщик, атаковавший ареал этнических турок у территории Хатай, и направив войска в Северную Сирию, создав там оккупационную зону, т.е. уравняв себя с Эрэфией и США.

Эрдоган действительно помогает лояльным «умеренным» повстанцам в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо, что, безусловно, импонирует его подданным, для которых Асад-мл. - нечто вроде терзающего Испанию Франко в глазах советских людей 1937 года, а авиация маршала Шойгу - некий аналог гитлеровского авиалегиона «Кондор».

Эрдоган действительно принял у себя миллионы сирийских беженцев (куда больше, чем вся Европа - и без ее стенаний), и совершенно не слышно обвинений, что он «сливает» повстанцев, или что его спецслужбы убивают популярных полевых командиров одного за другим.

Эродоган действительно стал вождем народной революции, остановившей военный путч, подобно Ельцину в 1991 году, только тут действительно пришлось тормозить бронетехнику «человеческим мясом».

Турция действительно непрерывно подвергается террористическим атакам со стороны курдских радикалов - и никому не приходит в голову называть эти нападения провокациями спецслужб.

Да, громя своих реальных и вымышленных врагов, Эрдоган закусил удила, но разве возмутили бы наших соотечественников массовые аресты депутатов, чиновников, начиная со второго уровня госуправления, офицеров армии и полиции, судей и журналистов? Напротив, я полагаю что широкие массы впали бы в экстаз - «наконец-то в стране наводят порядок!»

Разве у нас возмутило бы решение президента лично возглавить правительство - и показать этим министрам места рачьих зимовок? И начать руководить страной «четко», без депутатской болтологии!

Эрдоган полностью раздавил оппозиционную прессу, пересажал журналистов, закрыл издания, царит на телевидении и на радио.

Мой первый вывод: с учетом всего этого, выступить против конституционной реформы Эрдогана, да еще обещающего вернуть смертную казнь (хватит прогибаться под гнилой Запад!), в защиту идеалов парламентаризма могли только фанатичные приверженцы ценностей современного либерализма.

Мой второй вывод: с учетом ареала оппонирования Эрдогану - крупные города, где мелкая буржуазия по всем теоретическим выкладкам должна обожать «твердую руку», и туристическая зона, где молиться должны на сильную власть, обеспечивающую «стабильность и порядок», ибо какая там демократия, когда «все включено» и только успевай поворачиваться, - голосование «против», т.е. «за» равновесие властей и «режим партий», должно мотивироваться только и исключительно идеалистической верностью гражданским свободам, и явно вопреки шкурным «социальным» интересам.

Необходимо понимать, что перевес голосов дала не метрополия, но западноевропейская и ближневосточная [англосаксонские страны, видимо, создают особый дух свободы, и там общины - не «гастарбайтерские»] турецкая диаспора, для которой «национальное величие» важней демократии на родине (что-то очень знакомое, правда?)

Мой третий вывод: такое общество терпеть «полуторапроцентную диктатуру» долго не будет.

Поэтому я очень рад за турецкий народ и преисполнен оптимизма в отношении его.

Джерело: блог Євгена Іхлова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»