Одночасний удар по Путіну і Трампу

Євген Іхлов Правозахисник

Євген Іхлов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Венеціанська витонченість інтриги

Мовою оригіналу

Три года с огромным эстетическим наслаждением слежу за поединком двух мастеров интриг - византийской (Путин) и венецианской (Обама).

Последний удар великого ирландца [по материнской линии Барак [Молния] Хуссейн Обама - потомок ирландцев и всех великих южан, начиная с Мэдисона, Дэвиса, Трумэна и Картера, о его величие будут слагать оды и баллады - как сейчас о Кеннеди] по Путину и Трампу одновременно был нанесён им с поистине ренессансным изяществом.

Примо. Единовременной высылкой 35 росдипломатов, закрытием жилкомплексов в парковой зоне и наложением санкций на высшее звено ГРУ и ряд российских компаний он чётко обозначил ответственных за хакерские атаки на США.

Секундо. Скандально массовой высылкой дипломатов и выдворением из жилкомплексов он прямо провоцирует Москву на ответные шаги (ни одна, даже самая замухрышистая держава такое снести не имеет права), причем шаги настолько же неуклюжие, настолько и традиционно циничные.

Но Трамп бы всё равно неизбежно заменил бы дипломатическую команду в Эрэфии на своих ставленников.

Терцо. Поэтому любой ответный удар Кремля не просто падает в пустоту, он одновременно становится и оплеухой Трампу, через три недели принимающего бразды...

Кварто. Если же Трамп отменит указы Обамы, то покажет, что он не просто путинская подстилка (в смысле, на которой лежит собака, а не в смысле девка), но и путинская креатура.

Квинто. Что немедленно приведет к расколу республиканцев, а на следующем этапе, и, возможно, к формированию в Америке некоего двупартийного «патриотического фронта»...

ТУШЕ!

PS. В завершении своего блистательного маневра Обама еще и сделал так, чтобы Конгресс возопил: «Что это за полумеры!», напрочь отсекая Трампа от возможности реверса.

Послесловие

«Наталья Пелевина

31 мин [на 03-00 30.12.16]· Москва ·

В качестве мести российский власти решили закрыть Англо-американскую школу, в который учатся дети дипломатов. Снова по детям. Не любит их Путин».

Джерело: блог Євгена Іхлова

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