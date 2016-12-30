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    Думки вголос

    Одночасний удар по Путіну і Трампу

    • Євген Іхлов

      Правозахисник

    • Сьогодні, 06:57
    • Розсилка

    Венеціанська витонченість інтриги

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    Три года с огромным эстетическим наслаждением слежу за поединком двух мастеров интриг - византийской (Путин) и венецианской (Обама).

    Последний удар великого ирландца [по материнской линии Барак [Молния] Хуссейн Обама - потомок ирландцев и всех великих южан, начиная с Мэдисона, Дэвиса, Трумэна и Картера, о его величие будут слагать оды и баллады - как сейчас о Кеннеди] по Путину и Трампу одновременно был нанесён им с поистине ренессансным изяществом.

    Примо. Единовременной высылкой 35 росдипломатов, закрытием жилкомплексов в парковой зоне и наложением санкций на высшее звено ГРУ и ряд российских компаний он чётко обозначил ответственных за хакерские атаки на США.

    Секундо. Скандально массовой высылкой дипломатов и выдворением из жилкомплексов он прямо провоцирует Москву на ответные шаги (ни одна, даже самая замухрышистая держава такое снести не имеет права), причем шаги настолько же неуклюжие, настолько и традиционно циничные.
    Но Трамп бы всё равно неизбежно заменил бы дипломатическую команду в Эрэфии на своих ставленников.

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    Терцо. Поэтому любой ответный удар Кремля не просто падает в пустоту, он одновременно становится и оплеухой Трампу, через три недели принимающего бразды...

    Кварто. Если же Трамп отменит указы Обамы, то покажет, что он не просто путинская подстилка (в смысле, на которой лежит собака, а не в смысле девка), но и путинская креатура.

    Квинто. Что немедленно приведет к расколу республиканцев, а на следующем этапе, и, возможно, к формированию в Америке некоего двупартийного «патриотического фронта»...

    ТУШЕ!

    PS. В завершении своего блистательного маневра Обама еще и сделал так, чтобы Конгресс возопил: «Что это за полумеры!», напрочь отсекая Трампа от возможности реверса.

    Послесловие

    «Наталья Пелевина
    31 мин [на 03-00 30.12.16]· Москва ·

    В качестве мести российский власти решили закрыть Англо-американскую школу, в который учатся дети дипломатов. Снова по детям. Не любит их Путин».

    Джерело: блог Євгена Іхлова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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