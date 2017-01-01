Відновлена згуртованість Заходу перед обличчям московитської агресії

Євген Іхлов Правозахисник

Євген Іхлов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лихої вдачі гідні плоди

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Стоя аплодирую украинской дипломатии - давно не было такого эффективного издевательства над российскими (и советскими) представителями в ООН.

Главный итог - восстановлена сплоченность Запада и его англосаксонского ядра перед лицом московитской агрессии.

Поскольку Эрэфия пользуется в Совбезе ООН правом вето и считается «великой державой» (деды воевали!), то драматически слабый финал - Чуркин наклодевает на проект резолюции вето размером с гору фекалий, которые извергают медведи после зимней спячки, был не нужен.

Финал же воистину шекспировской пиесы «Вот злонравия достойные плоды» [перевод Пастернака, постановка Станиславского] был куда лучше!

Тут маленькое историческое отступление. Когда неумолимо увлекаемый роком к будущей святости государь император Николай Александрович даровал всемилостивейше ту еще Госдуму, то ей отправлять в отставку министров не позволялось (сия традиция сохранилась и по сей день). Но министров можно было вызвать для дебатов. И вот первая Дума, вся набитая либеральными «кадюками», объявляет дебаты. Приглашен профильный министр. Начинают выступать депутаты, обличающие оного царского сатрапа не хуже, чем участники нынешних телевизионных топ-шоу - приглашенного украинского политика. Когда же министр выходит на думскую трибуну, дабы принародно отместь сии злобные клеветы, спикер Думы, профессор Муромцев величественным жестом ставил на голосование прекращение дебатов. И молча обтекающий слуга тирана бесславно покидал трибуну и зал заседаний...

Это я к тому, что со стороны председателя Совбеза ООН украинского представителя Владимира Ельченко завершить заседание словами о том, что с представителями агрессоров вообще не надо разговаривать, ибо на диалог они не готовы, было эпично. Вконец раздухарившийся Чуркин был оставлен обтекать...

Птенец гнезда Смоленской площади и так был известен образностью и экспрессией, но тут было нужно показать его во всей красе новой представительнице США Никке Хейли. Это как в «Доме-2» при появлении новой сногсшибательной участницы реалити-шоу, парни стараются зачморить своего товарища, больше всех корчащего из себя супермена...

Для этого, как в старом анекдоте, когда мэтр обещает заказавшему дикую утку посетителю парижского ресторана, что прикажет поварятам раздразнить для него домашнюю, Чуркину был устроен качественный троллинг. Прямо как советскому представителю Зорину устроил госсекретарь Эдлай Стивенсон во время Карибского кризиса, когда он показывал аэрофотоснимки советских ракет и восклицал: только да или нет, мистер Зорин! А посланец великой страны советов истерил: я здесь не в американском суде, чтобы отвечать на такие вопросы!

Здесь Ельченко показывал Чуркину большой снимок убитого в боях за Авдеевку капитана Андрея Кызыло («Орёл») приблизительно с таким текстом: ты, посмотри, волчара позорная, какого пацана ваша кодла завалила по беспределу! А уж показать видевшим пейзажи Алеппо снимок дома с выбитыми окнами и с рефреном - ты, гляди, гляди, падла, какую красоту порушили! Сие был высокий хай!!!

Чуркин запланировано впал в риторическое берсеркство и потребовал от Англии вернуть Гибралтар и Мальвины (Фолкленды).

Вот тут и восстановилось монолитное анлосаксонское единство. И госпожа Хейли сказала, как отчеканила - пока Крым не вернешь - не будет тебе моего прощения.

А сплоченные, как Антанта, постпред Великобритании Мэтью Рикрофт и Франции Франсуа Делатр заявили, что Россия должна прекратить вооружать сепаратистов, потребовать от них прекратить огонь и вывести свои (!) войска с Донбасса и из Крыма.

Это был удачный день для киевской дипломатии.

Людей вот жалко...

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