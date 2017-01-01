Відсторонений за прикладом Януковича
- Сьогодні, 08:07
-
Розсилка
Здається, з'являється добра традиція
Мовою оригіналу
Венесуэльский парламент снял Ма-Дуро как отсутствующего на президентском посту...
Десятки московских районных судов с нетерпением ждут заявления от отставной козы барабанщика Боливарианской революции «о нелегитимности произведенного с ним переворота» ...
Потом будут в картишки с Виктором Фёдоровичем перекидываться и ругать мятежные парламенты. Один на языке Пушкина, другой на языке Сервантеса... Такое вот взаимопонимание культур...
В последний час. Ма-Дуро отдал приказ создать для борьбы с оппозицией спецназ «Антишок» и 14-го поднимает армию (учения). Но, может быть, они смогут отделаться «Небесным взводом»?!
***
Как обычно, высокохудожественное приложение
«Владимир Маяковский - Лучший стих
Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
- Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотворение. -
Какому
стиху
отдать честь?
Думаю,
упершись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,
газеты
«Северный рабочий»
секретарь
тихо
мне
сказал...
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихонских хайл:
- Товарищи!
Рабочими
и войсками Кантона
взят
Шанхай! -
Как будто
жесть
в ладонях мнут,
оваций сила
росла и росла.
Пять,
десять,
пятнадцать минут
рукоплескал Ярославль.
Казалось,
буря
вёрсты крыла,
в ответ
на все
чемберленьи ноты
катилась в Китай, -
и стальные рыла
отворачивали
от Шанхая
дредноуты.
Не приравняю
всю
поэтическую слякоть,
любую
из лучших поэтических слав,
не приравняю
к простому
газетному факту,
если
так
ему
рукоплещет Ярославль.
О, есть ли
привязанность
большей силищи,
чем солидарность,
прессующая
рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец,
маслобой и текстильщик,
незнаемым
и родным
китайским кули!
1927»
Джерело: блог Євгена Іхлова