Відсторонений за прикладом Януковича

Євген Іхлов Правозахисник

Євген Іхлов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: REUTERS, Carlos Garcia Rawlins Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Здається, з'являється добра традиція

Мовою оригіналу

Венесуэльский парламент снял Ма-Дуро как отсутствующего на президентском посту...

Десятки московских районных судов с нетерпением ждут заявления от отставной козы барабанщика Боливарианской революции «о нелегитимности произведенного с ним переворота» ...

Потом будут в картишки с Виктором Фёдоровичем перекидываться и ругать мятежные парламенты. Один на языке Пушкина, другой на языке Сервантеса... Такое вот взаимопонимание культур...

В последний час. Ма-Дуро отдал приказ создать для борьбы с оппозицией спецназ «Антишок» и 14-го поднимает армию (учения). Но, может быть, они смогут отделаться «Небесным взводом»?!

***

Как обычно, высокохудожественное приложение

«Владимир Маяковский - Лучший стих

Аудитория

сыплет

вопросы колючие,

старается озадачить

в записочном рвении.

- Товарищ Маяковский,

прочтите

лучшее

ваше

стихотворение. -

Какому

стиху

отдать честь?

Думаю,

упершись в стол.

Может быть,

это им прочесть,

а может,

прочесть то?

Пока

перетряхиваю

стихотворную старь

и нем

ждет

зал,

газеты

«Северный рабочий»

секретарь

тихо

мне

сказал...

И гаркнул я,

сбившись

с поэтического тона,

громче

иерихонских хайл:

- Товарищи!

Рабочими

и войсками Кантона

взят

Шанхай! -

Как будто

жесть

в ладонях мнут,

оваций сила

росла и росла.

Пять,

десять,

пятнадцать минут

рукоплескал Ярославль.

Казалось,

буря

вёрсты крыла,

в ответ

на все

чемберленьи ноты

катилась в Китай, -

и стальные рыла

отворачивали

от Шанхая

дредноуты.

Не приравняю

всю

поэтическую слякоть,

любую

из лучших поэтических слав,

не приравняю

к простому

газетному факту,

если

так

ему

рукоплещет Ярославль.

О, есть ли

привязанность

большей силищи,

чем солидарность,

прессующая

рабочий улей?!

Рукоплещи, ярославец,

маслобой и текстильщик,

незнаемым

и родным

китайским кули!

1927»

Джерело: блог Євгена Іхлова

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