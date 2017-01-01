  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Євген Іхлов
    Думки вголос

    Відсторонений за прикладом Януковича

    • Євген Іхлов

      Правозахисник

    • Сьогодні, 08:07
    • Розсилка
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро
    Фото: REUTERS, Carlos Garcia Rawlins
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    Здається, з'являється добра традиція

    Мовою оригіналу

    Венесуэльский парламент снял Ма-Дуро как отсутствующего на президентском посту...

    Десятки московских районных судов с нетерпением ждут заявления от отставной козы барабанщика Боливарианской революции «о нелегитимности произведенного с ним переворота» ...

    Потом будут в картишки с Виктором Фёдоровичем перекидываться и ругать мятежные парламенты. Один на языке Пушкина, другой на языке Сервантеса... Такое вот взаимопонимание культур...

    В последний час. Ма-Дуро отдал приказ создать для борьбы с оппозицией спецназ «Антишок» и 14-го поднимает армию (учения). Но, может быть, они смогут отделаться «Небесным взводом»?!

    ***
    Как обычно, высокохудожественное приложение

    Читайте також

    «Владимир Маяковский - Лучший стих

    Аудитория
    сыплет
    вопросы колючие,
    старается озадачить
    в записочном рвении.
    - Товарищ Маяковский,
    прочтите
    лучшее
    ваше
    стихотворение. -
    Какому
    стиху
    отдать честь?
    Думаю,
    упершись в стол.
    Может быть,
    это им прочесть,
    а может,
    прочесть то?
    Пока
    перетряхиваю
    стихотворную старь
    и нем
    ждет
    зал,
    газеты
    «Северный рабочий»
    секретарь
    тихо
    мне
    сказал...
    И гаркнул я,
    сбившись
    с поэтического тона,
    громче
    иерихонских хайл:
    - Товарищи!
    Рабочими
    и войсками Кантона
    взят
    Шанхай! -
    Как будто
    жесть
    в ладонях мнут,
    оваций сила
    росла и росла.
    Пять,
    десять,
    пятнадцать минут
    рукоплескал Ярославль.
    Казалось,
    буря
    вёрсты крыла,
    в ответ
    на все
    чемберленьи ноты
    катилась в Китай, -
    и стальные рыла
    отворачивали
    от Шанхая
    дредноуты.
    Не приравняю
    всю
    поэтическую слякоть,
    любую
    из лучших поэтических слав,
    не приравняю
    к простому
    газетному факту,
    если
    так
    ему
    рукоплещет Ярославль.
    О, есть ли
    привязанность
    большей силищи,
    чем солидарность,
    прессующая
    рабочий улей?!
    Рукоплещи, ярославец,
    маслобой и текстильщик,
    незнаемым
    и родным
    китайским кули!

    1927»

    Джерело: блог Євгена Іхлова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Віктор Янукович путінський режим Венесуела
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ