Кролик перед удавом, або Чому Трамп виконує всі вимоги Путіна

Юрій Фельштинський Історик

Юрій Фельштинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Дональд Трамп

Скільки ж зуміє протриматися на посаді президента США Дональд Трамп.

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2 ноября 2016 года я опубликовал статью «Трамп как агент Путина и чем это грозит человечеству». Это было еще до выборов. С тех пор много воды утекло, но ни одно из произошедших событий не указывает на то, что мои обвинения, выдвинутые против нынешнего президента США, были беспочвенны.

История, в том числе и современная, – это пазл, который профессионалы-историки собирают по кусочкам. И, если вам подсунули части другого пазла, вы свой не соберете, картинка не сложится. Так и с Трампом. Все новое, что мы узнаем про Трампа, ложится в общую концепцию: Трамп завербован Путиным. Не знаю как, не знаю когда, не знаю в связи с чем и что именно было использовано в качестве компромата (обычно это либо секс, либо деньги, либо секс и деньги), но, анализируя поведение Трампа, нельзя избавиться от ощущения, что Трамп Путину должен и постоянно с ним расплачивается. При этом Путин Трампу явно ничего не должен и ничего Трампу взамен не дает.

Как во время предвыборной кампании, так и после победы Трамп не говорит про Путина ни одного плохого слова. Про всех говорит, а про Путина – нет. Как во время предвыборной кампании, так и после победы Трамп приблизил к себе генерала Майкла Флинна, скомпрометированного, а может быть, даже и завербованого российской разведкой не позднее декабря 2015 года, когда Флинн летал в Москву на 10-летие российского пропагандистского канала RT, а может быть, для встречи со своими кураторами из ФСБ.

Путин и Флинн на праздновании 10-летия телеканала RT 10 декабря 2015 года. Фото: EPA

Все видели известную фотографию Флинна, сидящего рядом с Путиным на юбилее RT в декабре 2015 года. Но никто не задавал себе вопрос о том, куда так внимательно смотрят на этой фотографии сидящие за столом. А дело в том, что смотрят они на экран, где в этот момент выступает приглашенный на торжество (по видеосвязи – из-за невозможности приехать лично) основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, являющийся постоянным сотрудником RT, которому, как и Флинну, российское правительство через RT платило деньги.

Есть и еще одна фотография, которую сегодня тоже уместно опубликовать. Она плохого качества (поэтому менее известна), но многоговорящая по существу. Вставший Флинн аплодирует Путину в ситуации, когда вставать было не обязательно. По крайней мере пресс-секретарь Путина Песков продолжает сидеть за столом.

Флинн стоя аплодирует Путину. Фото: neogaf.com

Сегодня мы знаем, что Флинн был куплен за примерно $600 тыс., за которые он еще должен будет отчитываться перед следствием. Но дело не в том, что глупый, жадный или завербованный Флинн положил в свой карман сомнительные $600 тыс. или около того. Дело в том, что именно такой скомпрометированный Флинн почему-то понадобился президенту Трампу на должности советника по национальной безопасности. А когда информация о подозрительной деятельности Флинна стала достоянием общественности, Трамп, вместо того, чтобы уволить заподозренного в связях с Россией генерала, продолжал упорствовать в его защите, пойдя ради Флинна даже на риск импичмента, то есть рискуя собственной головой.

Трамп назначил Флинна на должность советника по национальной безопасности, потому что это было одно из требований Путина. Трамп до сих пор всячески выгораживает и защищает Флинна по той же причине. Трамп увольняет директора ФБР Джеймса Коми, потому что тот отказывается закрыть начатое в отношении Флинна расследование. Ранее Трамп проигнорировал многочисленные предупреждения и.о. генпрокурора США Салли Йейтс относительно Флинна и, в конце концов, вместо того, чтобы снять с должности Флинна, уволил саму Йейтс.

Есть две причины, по которым Трамп может защищать Флинна, рискуя при этом своей должностью. Первая: Трамп взял на себя в отношении Флинна обязательства перед Путиным. Вторая: Флинн обладает компрометирующей Трампа информацией о связях Трампа с Россией. К тому же, Трамп знал о сотрудничестве Флинна с российским правительством еще до того, как назначил генерала на должность советника по национальной безопасности, что само по себе теперь является компроматом. Других объяснений поведению Трампа нет.

Проблема не в том, что делает президент Трамп, а в том, как и почему он это делает. Наверное, при известных обстоятельствах, можно было бы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком. Но незамедлительно встретиться с ними по требованию Путина, не пустить на эту встречу американскую прессу, а только российскую, и смеяться, улыбаться и почти обниматься перед объективами с представителями России, не сходящюю уже много месяцев с американских экранов из-за обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США и подкупе чиновников типа Флинна, – вещь для Америки неслыханная.

Лавров, Трамп и Кисляк встретились в Белом доме. Фото: ЕРА

Секретной информацией, относящейся к террористической угрозе, можно делиться... с друзьями. Россия другом США не является. Более того, есть серьезные основания подозревать Россию в причастности к организации целого ряда терактов, не говоря уже о поддержке Россией Сирии и Ирана. Трамп перед российским руководством – как кролик перед удавом. Он парализован. Он не может сопротивляться. Он не может отказать Путину в требовании принять Лаврова с Кисляком, хотя по статусу не обязан их принимать и веселиться с ними перед камерами. В попытке скрыть природу своих отношений с российским руководством он не пускает на встречу свою, родную, американскую прессу. Он заискивает перед Путиным как заискивает перед своим куратором любой агент.

Вот история, не имеющая отношения к современности, хотя и имеющая непосредственное отношение к вербовке КГБ известного человека. Долгие годы с советскими органами госбезопасности сотрудничал недавно скончавшийся в США советский поэт Евгений Евтушенко. Его куратором в КГБ был Евгений Петрович Питовранов, генерал КГБ, сравнимый по таланту, пусть и в другой области, с поэтом Евтушенко. Как у многих руководителей КГБ (Юрий Андропов, например, писал стихи), у Питовранова была слабость: он просил завербованных им писателей дарить ему книги с автографом. Оставил Питовранову свой сборник стихов и Евтушенко, с многозначительной дарственной надписью: «Страшнее, чем принять врага за друга – принять поспешно друга за врага. Питовранову от Евтушенко». Питовранова и Евтушенко уже нет в живых. Книга с дарственной надписью осталась.

Я не знаю, сколько сумеет продержаться на посту президента США Дональд Трамп. Но хвалебные слова Трампа в отношении Путина и счастливые лица Трампа, Лаврова и Кисляка, запечатленные российской прессой на следующий день после отставки директора ФБР Коми, расследующего связи Трампа и его команды с российским государством, останутся на память потомкам о времени поистине историческом.

Джерело: ГОРДОН

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