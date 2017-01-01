Лицемірство по-американськи, або Чому не можна вірити Трампу щодо Росії

Юрій Фельштинський Історик

Юрій Фельштинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG

Поки немає підстав вважати, що Трамп не проводитиме пропутінську зовнішню політику щодо України

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Российско-украинские отношения и положение на российско-украинском фронте вряд ли изменятся в связи с президентскими выборами в России в 2018 году. В буквальном смысле слова президентской кампании в России нет, не будет и быть не может. Следующим президентом на очередной шестилетний срок будет провозглашен Владимир Путин. И нет ни одного серьезного человека, как бы он ни относился к режиму Путина в РФ - с любовью или с ненавистью – который считал бы, что Путин в 2018 году не станет президентом России. Иллюзий на эту тему ни у кого нет. Никакой президентской борьбы за президентское кресло в России нет и быть не может, поскольку в России нет свободных выборов.

Соответственно, вопрос об изменениях в украинской политике России вообще не стоит и не может быть связан с президентскими выборами в России. Другое дело, что он может быть связан с приходом к власти в США Трампа. Однако вектор этих изменений нам уже понятен. Мы знаем, чего будет добиваться Россия; знаем, где готов уступить Путину Трамп. Мы не знаем, получится ли у Путина с помощью Трампа всего этого добиться, в том числе и формально-юридически, поскольку в США есть еще и такие институты, как Конгресс и Сенат, которые все-таки оказывают влияние на внешнюю политику Белого дома.

Россия на формальном уровне хотела бы получить признания США по вопросу об аннексии Крыма, хотела бы от Штатов признания того, что «ДНР» и «ЛНР» имеют статус независимых от Украины и полунезависимых от России республик. История с оформлением паспортов «ДНР» и «ЛНР» - не случайность, а попытка России начать формальное отделение от Украины этих территорий, с неоформленными и никем не признанными еще границами. Как минимум, Путин пытается добиться того, чтобы эти «республики» остались в положении территорий, охваченных «гражданской войной» (как ее называет Кремль) в Украине и стали зафиксированным на формальном уровне плацдармом для начала следующего этапа захвата Украины Россией.

Выполнение Минских соглашений, о которых каждый раз вспоминают, когда говорят о российском вторжении в Украину, разными сторонами трактуется по-разному. Потому что соглашения эти очень двусмысленные, и такими они были составлены российской стороной изначально и вполне намеренно. Составлены они были так, чтобы затем под лозунгом несоблюдения Украиной Минских договоренностей иметь предлог для дальнейшей эскалации конфликта, вплоть до полномасштабного вторжения в Украину.

Никто из нас серьезно не верит в то, что Россия выведет свои войска из Донецкого и Луганского регионов, прекратит поставки вооружений в «ДНР» и «ЛНР» и прекратит поддержку этих режимов (которые, без поддержки России, разумеется, падут в один день). Нет людей, которые считают, что это может произойти до общего падения нынешнего режима в России, и что «плохая» Россия вдруг в один день при Путине же станет «хорошей».

В дополнение к этому с помощью Трампа Путин попытается снять с России санкции, а Трамп, со своей стороны, будет морочить общественному мнению США голову (он начал этим заниматься еще во время предвыборной кампании), утверждая, что это необходимо для союза с Россией в войне с Халифатом. Со стороны Трампа это, конечно же, грубый обман. Россия не столько помогает Америке в Сирии и других горячих точках, сколько мешает. Вовлеченных в эту проблему людей, которые считают, что Россия помогает Америке бороться с международным терроризмом, очень мало. Трамп пытается эту идею пропагандировать, но пока без особого успеха. Уровень доверия к тому, что говорит Трамп, сегодня не очень высок. Голосовало за него 46% избирателей, а сейчас в него верит и того меньший процент.

Очень важно различать заявления, исходящие от Трампа лично, и заявления, исходящие от членов его администрации, даже тогда, когда выступающие говорят, что произносят свои речи «по поручению» или с ведома Трампа. Конечно, во всем этом есть элемент политического лицемерия. Когда вице-президент США Пенс подчеркивает, что такого же мнения придерживается президент Трамп, а Трамп в эти же минуты в своем Твиттере пишет прямо противоположное, приходится сделать вывод, что вице-президент США вводит в заблуждение и американское, и мировое сообщество. Представители Белого дома поступают примерно также. Представитель Белого дома выступает за возврат Крыма Украине. Трамп об этом знать ничего не знает, да и не волнует его, что говорят от его имени Белый дом и вице-президент. Он слышит только себя и знает только о том, что говорит он сам.

Иными словами, как только сам Трамп скажет, что он против снятия с России санкций, что он за возврат Крыма Украине - эти вопросы можно будет обсуждать как перспективы американской внешней политики в отношении России. Пока что оснований считать, что Трамп не будет проводить пропутинскую внешнюю политику в отношении Украины, Восточной Европы и НАТО, к сожалению, нет. Пока что мы видим, что Белый дом хочет снять с России санкции под предлогом нужности России для борьбы с международным терроризмом. А это, повторяю, обман: Россия для этого не нужна, и санкции против России вводились не из-за Сирии, а в связи оккупацией Россией Крыма и последующим вторжением в Восточную Украину.

К сожалению, как мы видим на примере Приднестровского конфликта, или даже на примере израильско-палестинского конфликта, национальные конфликты обычно длятся долго. Разумеется, та или другая сторона могут пойти на обострение конфликта в попытке разрешить его быстро и окончательно. Например, можно предположить, что российская сторона открыто введет российские регулярные войска в «ДНР» и «ЛНР» и аннексирует эти территории точно также, как это было с Крымом. Или фактически присоединит их, как произошло с Абхазией и Южной Осетией, отнятых у Грузии в 2008 году. Но если считать, что Путина устраивает формат Минских соглашений, позволяющих оставить открытой дверь для дальнейшего расширения конфликта и даже для возобновления полномасштабной войны с Украиной, российско-украинский конфликт может оказаться «вечным».

Если иметь в виду планы Путина, то при Трампе у него есть неплохие шансы на их реализацию. Правда, отставка генерала Флинна стала серьезнейшим поражением Трампа в тех пунктах внешнеполитической программы, которые имели отношение к роспуску НАТО и к сдаче Восточной Европы и Украины Путину. Без Флинна эту программу Трампу и Путину будет реализовывать сложно. Посмотрим, что произойдет сейчас с Рексом Тиллерсоном, который является вторым человеком Путина в администрации Трампа. Например, будет ли Тиллерсон, видя, что произошло с Флинном, столь же прямолинеен и неосторожен в попытке выполнения требований Кремля. Тиллерсон человек более опытный и умный. Вряд ли он станет действовать так, что спровоцирует быстрое свое снятие.

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