Новорічний подарунок Путіна американським дітям

Юрій Фельштинський Історик

Юрій Фельштинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бити по дітях - намагатися наслідувати Сталіну

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Уже ничто никого не удивляет. После объявления новых антипутинских санкций телеканал CNN заявил о закрытии в Москве американской школы, где учатся 1200 детей сотрудников американского, английского и канадского посольств, а также дети американцев, живущих и работающих в России. Такой асиметричный ответ Путина вполне укладывался в его логику. Обама борется с российским шпионажем против США. Путин борется с американскими детьми в России. Логично? Привычно?

Дезинформация – еще один вид оружия в ассиметричной войне Путина с миром. Сегодня МИД России опроверг сообщение о том, что американскую школу в Москве закрывают и подверг CNN резкой критике за клевету в адрес российского правительства. Кто именно передал телеканалу CNN – который с победой Трампа в США неожиданно для себя стал самым смелым и самым антироссийским каналом в Америке – информацию о закрытии школы, нужно еще разбираться. И закроют ли школу после 1 января нового 2017 года или нет, мы скоро увидим.

Но по крайней мере теперь в Америке понимают, что Путин может ассиметрично ударить еще и по американским детям в России.

Удары по детям мы воспринимаем болезненнее, чем по себе. Перед тем, как в конце концов в августе 1940 года убить Троцкого, Сталин расправился со всеми его детьми. Дочь Троцкого Зинаиду он довел до самоубийства тем, что лишил семью Троцких гражданства и права вернуться в СССР. 5 января 1933 года психически неуравновешенная женщина покончила самоубийством, отравившись газом. Сергея Седова – младшего сына Троцкого – он арестовал в 1936 году и расстрелял в 1937-м. Льва Седова – старшего сына Троцкого – он убил в феврале 1938 года в Париже с помощью своего агента, сотрудника НКВД Марка Зборовского, заблаговременно засланного в окружение Троцкого. Сталин знал, что обычно родители любят своих детей и больнее всего бить не по родителям, а по детям. (Сам Сталин был редким исключением из этого правила. Детей своих он не любил. Его старший сын Яков однажды неудачно пытался покончить самоубийством. Отец потом за это дразнил его: даже с собой покончить не сумел...)

Так что бить по детям – пытаться подражать Сталину. Пока что в России и США мы слышим лишь возгласы о «мудрости Путина», отказавшегося отвечать на высылку из США 35 российских дипломатов и закрытие двух российских учреждений в Америке. Действительно, зачем суетиться раньше времени, если есть основания считать, что после 20 января, когда в Белый дом придет Дональд Трамп, дипломатам разрешат вернуться, а здания возвратят России? Как сказал уходящий президент Барак Обама, обращаясь к будущему президенту Дональду Трампу, строить нужно мосты, а не стены. Обама имел в виду Мексику. Трамп, много месяцев настаивающий именно на возведении стены, оборачивает теперь этот лозунг против Обамы. 20 января он планирует начать строительство длиннющего моста в Россию.

С Новым годом вас всех! К сожалению, он не обещает быть скучным.

Джерело: Каспаров.ру

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