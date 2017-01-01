Про ядерну торгівлю між США та Росією

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

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Ядерна зброя

Поки не зовсім зрозуміло, що Трамп хоче сказати, коли говорить про нарощування ядерної зброї

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Ядерная гонка между США и Россией уже идет, только она носит односторонний характер. Гонятся пока что россияне.

Россия вошла в период массового производства нового оружия. Эта программа начиналась еще при Ельцине, ускорились и дополнились при Путине. Сейчас Россия производит практически новое поколение почти что всех видов вооружения. Это новая наземная ракета, железнодорожная, новые подводные лодки с новой ракетой Булавой.

Американцы со времен конца Холодной войны нового стратегического оружия не производили. У них еще остались две системы баллистических межконтинентальных ракет. Одна - морского базирования, а другая – наземного. Начать производство новых ракет они не могут. Надо начинать программы нового поколения подводных лодок, наземных ракет. Это все они планируют достигать только в 30-ые годы. Сейчас же сделать особенно ничего нельзя, а главное – не очень нужно.

Между США и Россией есть договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который будет действовать до 20-го года. Будет ли Америка выходить из этого договора без особой на то причины – я в этом сомневаюсь. И хоть россияне уже развертывают новые системы, но по общему количеству мы от американцев существенно отстаем. Есть возможность так называемой дозагрузки. Американцы на имеющих у них разрешенных по договору СНВ системах доставки, могут догрузить намного больше боеголовок, чем прописано в договоре. Технически это возможно, так как большая часть боеголовок была снята с носителей.

Будет ли Трамп это делать – пока непонятно. Он торгуется. Наверное, хочет получить какие-то уступки, чтобы остаться в рамках договора.

Американцы обвиняют россиян, что мы этот договор нарушаем. Если честно, то в некой мере это так. Например, россияне говорят, что радиус действия крылатых ракет наземного базирования – короткий, 500 км. Но если туда загрузить побольше горючего - радиус тоже увеличится. Те же самые крылатые ракеты - законны, когда они на подводных лодках или кораблях и незаконны, когда находятся на земле.

То, что сейчас действительно могло бы представлять большую угрозу Москве – это если бы американцы вышли из договора и стали бы разворачивать вблизи европейской территории России дополнительные крылатые, а может быть даже баллистические ракеты. Аналог «Першинг», которые были уничтожены в конце 80-ых. Это здорово может напугать Россию. Речь идет о так называемом оружие первого обезглавливающего удара, нацеленное на убийство российского руководства, включая президента Путина.

Наши и так этого боятся. Думают, что эти противоракетные базы в Румынии и Польше – это в действительности ракеты не для обороны, а для нанесения обезглавливающего удара.

Станут ли американцы это делать? Не знаю. Пока не совсем понятно, что Трамп хочет сказать, говоря о наращивании ядерного оружия. У американцев есть планы по разработке, но они рассчитаны на 30-40-ые годы. Сейчас производить они не могут, закончен производственный цикл. Нарушить баланс очень сложно и главное не совсем понятно – зачем?

Скорее всего, речь идет о том, что Трамп хочет новых сделок с Россией. Для того, чтобы войти в переговоры с Путиным – он готовит себе для торговли пункты. Ядерные торги тоже участвуют.

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