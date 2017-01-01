Танки йдуть на Схід

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американські танки висадилися в Німеччині

Операція «Атлантична рішучість» почалася при Обамі - і продовжиться при Трампа

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После Нового года 3-я «тяжелая» бронетанковая бригада (3rd Armored Brigade Combat Team) 4-й пехотной дивизии армии США высадилась в Германии вместе со всей штатной техникой. Это 87 танков M1A1 Abrams, 144 БМП Bradley, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin и еще сотни единиц всякой техники. Из Бремерхафена основные силы бригады двинулись в Польшу в район города Жагань в Нижней Силезии, рядом с немецкой границей.

Сначала 3-я бригада сконцентрирует силы (до 3500 человек) в Жагани, а потом ее боевые подразделения выдвинутся дальше на восток: один бронетанковый батальон в Прибалтику, другой — в Румынию, третий резервный будет в Германии, а в Жагани останется штаб бригады, батальон самоходных гаубиц и бронекавалеристский разведэскадрон. Задача 3-й бригады в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) — исключительно оборонительная. Оперативно собрать силы в кулак для наступления в случае кризиса практически невозможно.

В Польше, Литве, Латвии и Эстонии будут в ближайшие месяцы дополнительно развернуты 4 усиленных многонациональных батальона (всего 4000 человек). В Польше вблизи стратегически важного «Сувалкского коридора» должен быть размещен к апрелю легкий бронекавалеристский эскадрон (батальон) из состава 2-го бронекавалерийского драгунского полка (легкая механизированная бригада) армии США, которая постоянно базируется в Германии в составе 34-тысячной американской армии в Европе. Этот американский эскадрон, не связанный впрямую с 3-й танковой бригадой, будет дополнен союзными контингентами до 1000 человек.

Кроме многонациональных батальонов и 3-й бронетанковой бригады в рамках операции «Атлантическая решимость» в Европу в феврале должна быть переброшена из штата Нью-Йорк 10-я усиленная армейская авиабригада — 2200 человек, 10 транспортных вертолетов Chinook, 50 многоцелевых Blackhawk и 24 ударных вертолета Apache. Бригада будет базироваться в Германии, но ее боевые и транспортные вертолеты будут поддерживать американские и союзные операции в Болгарии, Румынии, Польше и Прибалтике. Все эти силы размещаются на постоянно-ротационной основе. То есть 3-я и 10-я бригады пробудут в Европе месяцев по 9—10 и отправятся домой, а им на смену должна прибыть соразмерная замена.

Эта ротация позволяет считать размещение сил «непостоянным», чтобы формально не нарушать подписанный с Москвой в 1997 году «Основополагающий акт НАТО—РФ» и в то же время пропустить через восточный фланг Альянса максимально много солдат, сержантов и командиров для ознакомления с потенциальным театром военных действий.

В случае возможного вооруженного конфликта на востоке Европы западные генералы планируют стратегию гибкой и мобильной, эшелонированной в глубину обороны: сравнительно небольшие передовые подразделения армии США вместе с союзниками должны сдерживать и замедлять многократно превосходящие (более чем в 10 раз по численности и тяжелому вооружению) российские войска. Тем временем, очевидно, предполагается, что объединенные силы стран НАТО, используя абсолютное превосходство в воздухе и на море, в современных системах связи и управления, в подготовке личного состава и массово применяя высокоточное оружие, измотают, обескровят и деморализуют российские войска, которые будут обращены в бегство подкреплениями из США и стран Западной Европы. Это все конечно, если стороны взаимно удержатся от использования ядерного оружия.

В Москве высказывают надежду на то, что Дональд Трамп отменит вместе с другими решениями Барака Обамы «Атлантическую решимость», вернет американских солдат и танки домой. Ситуация на западных рубежах рассосется сама собой, НАТО ослабнет, ЕС развалится, а особые права и интересы Москвы в постсоветском пространстве и в странах бывшего Варшавского блока будут признаны. Ведь очевидно, что Украина и все, что с ней связано, самого Трампа и его ближний круг не очень заботит. Трамп повторяет, что готов договориться с Путиным и начать отменять санкции, если удастся договориться о совместной борьбе с исламским экстремизмом и «по другим важным вопросам». Трамп готов торговаться, но запросит он много.

Трамп готов дружить с РФ, но против Ирана и Китая, а список террористов, которым оперирует его команда, включает российских дружков из «Хамаса» и «Хезболлы». Трампу в переговорах с Москвой обязательно нужна яркая победа и публичные уступки или что-нибудь хоть внешне похожее. Если Дмитрий Песков утверждает, что размещение американских танков в Польше «угрожает нашим интересам и безопасности», значит, в Москве боятся, значит, это важная фишка для торга и бесплатно выводить их нельзя.

Конечно, это ерунда, и кардинальных уступок Трамп со товарищи не дождется, ни в обмен на отмену санкций, ни тем более за вывод бригады, что мерзнет сейчас в Польше.

Реально нападать никто ни на кого не собирается, американская танковая угроза виртуальна, но очень полезна и помогает выбивать из российского Минфина триллионы рублей на перевооружение.

Ведь если вдруг удастся всерьез договориться с Трампом о существенной разрядке, то в Кремле усилится влияние группы Алексея Кудрина, у которого очень много влиятельных врагов, и еще планы на перевооружение будут существенно порезаны. В Вашингтоне ситуация во многом схожая, и потому велика вероятность, что подготовка к отражению вражеской агрессии продолжится по обе стороны восточного фронта НАТО при Трампе, как и при Обаме.

Джерело: Новая Газета

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