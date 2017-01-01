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    Думки вголос

    Любомир Гузар проніс через все життя і служіння прагнення духовного відновлення українства

    • Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

      Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

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    Прощання з Любомиром Гузаром
    Фото: Євген Кравс
    Прощання з Любомиром Гузаром

    Смерть Блаженнійшого Любомира є великою втратою для Української Греко-Католицької Церкви і для всіх тих, хто знав, любив, цінував і поважав його

    Верховному Архієпископу Києво-Галицькому Святославу, Отцю і Главі Української Греко-Католицької Церкви

    Ваше Блаженство!

    Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату і від мене особисто прошу прийняти сердечні співчуття з приводу упокоєння Верховного Архієпископа - емерита Блаженнійшого Любомира кардинала Гузара, а також прошу передати ці слова співчуття єпископату, духовенству та вірним УГКЦ.

    Спочилий владика у своєму житті розділив трагічну долю багатьох українців свого покоління. Бувши змушений обставинами війни полишити рідний край, він ніколи не полишав любові до українського народу. Від своїх наставників, а особливо від святителя в єпископи УГКЦ, він перейняв і проніс через все життя і служіння прагнення духовного відновлення українства, подолання ворожнечі між братами і залікування ран минулого.

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    Завдяки його мудрому і зваженому керівництву УГКЦ відносини між нашими Церквами значно поліпшилися, а співпраця у двосторонньому та багатосторонньому форматі розширилася. Сподіваюся, що життєвий спадок спочилого, його києвоцентричне бачення майбутнього Церкви в Україні матимуть гідне продовження.

    Смерть Блаженнійшого Любомира є великою втратою для Української Греко-Католицької Церкви і для всіх тих, хто знав, любив, цінував і поважав його.

    Поділяючи з Вами смуток і печаль, підношу молитви до Бога за упокоєння душі спочилого!

    Нехай Господь прийме новопреставленого в Своє Царство, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя!

    Вічна пам'ять Блаженнійшому Любомиру!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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