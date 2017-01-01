  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єгор Фірсов
    Думки вголос

    Бойовики «ДНР» понад рік утримують у полоні літнього вченого Ігора Козловського

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    • Сьогодні, 10:28
    • Розсилка
    Ігор Козловський
    Ігор Козловський

    Воювати з військовими – це одне. Інша справа – підло воювати зі старими людьми та інвалідами. Це у донецьких терористів виходить чудово

    Мовою оригіналу

    Уже больше года в плену у боевиков «ДНР» содержится мой преподаватель, известный ученый-религиовед Игорь Анатольевич Козловский. Это уже достаточно пожилой (63 года) человек, у которого и до войны были определенные проблемы со здоровьем. В тюрьме его состояние ухудшилось. Если не помочь ему в ближайшее время, боевики могут попросту замучить его в своих застенках.

    Подробнее прочитать о Козловском можно в Википедии. Это автор множества книг и научных работ. Человек, полностью отдавший себя науке.

    Почему его вообще решили посадить в подвал - до сих пор точно не известно. Козловский был далек от политики и тем более не принимал участия в боевых действиях в силу возраста и состояния здоровья. Когда в плен попадает военный - это можно объяснить. Когда в заложники берут пожилого и беззащитного мирного жителя - это не вызывает ничего, кроме омерзения.

    Увы, у Игоря Козловского в Донецке были недоброжелатели. Люди, которым он когда-то перешел дорогу. В первую очередь - это его коллеги. Сотрудники донецких ВУЗов, поддержавшие «ДНР». Руководствуясь исключительно личными мотивами и старыми обидами они и добились его ареста.

    Сделать это в современном Донецке легко. Сейчас там царит атмосфера сталинских времен. Кто-то настрочил донос, в котором написал, что Козловский является сторонником Украины и критически относится к «республике». После этого за Игорем Анатольевичем пришли...

    Трагичность ситуации состояла в том, что Игорь Козловский не мог покинуть Донецк. Он был вынужден остаться в городе, так как ухаживал за сыном - инвалидом детства. Сын Козловского не может самостоятельно передвигаться, и нуждается в постоянном уходе. Поэтому Игорь Анатольевич всегда оставался дома и стал легкой добычей для боевиков.

    История во всех отношениях паскудная. Воевать с военными - это одно. Другое дело - подло воевать со стариками и инвалидами. Это у донецких террористов получается прекрасно. Я специально употребляю в данном случае слово «террористы», хотя многие у нас в стране против употребления этого термина. Но разве можно как-то иначе назвать людей, который выволакивают из квартиры пожилого ученого, сидящего у постели своего ребенка-инвалида? Разве это не террор?

    Увы, по какой-то причине боевики упорно продолжают издеваться над Козловском и держат его взаперти без всяких на то причин. Зачем им это надо - никому до конца не понятно. Очевидно, у кого-то очень сильные личные мотивы. Но еще большее недоумение вызывает поведение украинской стороны. Я не понимаю, почему о Козловском так мало говорят на высшем уровне? Ведь его случай - вопиющий.

    Честно говоря, я уже пытался вытянуть Игоря Анатольевича на свободу. Занимаясь политикой, будучи депутатом, я никогда ни у кого ничего не просил, ни для себя лично, ни для друзей или родственников. Но узнав о ситуации с Игорем Козловским, я посчитал, что могу нарушить это правило. Недолго думая, я позвонил Ринату Ахметову и попросил помочь. Он пообещал мне помощь и даже несколько раз перезванивал, говоря, что Козловский вот-вот будет освобожден. Я не знаю, какие усилия на самом деле прилагал и прилагал ли Ринат Ахметов, но помочь Козловскому так и не удалось.

    Я прекрасно помню, какой пиар имела история Надежды Савченко, как подробно освещался процесс над ней в России. Довольно широко освещались и злоключения других наших политзаключенных - Сенцова, Кольченко, Клыха. Но при этом наше руководство совершенно не говорит о Козловском, который попал в совершенно дикую ситуацию.

    Игоря Козловского необходимо срочно вызволять. Стучать во все двери. Иначе будет поздно. Его историю необходимо выносить на международный уровень. Необходимо разговаривать о ней всюду, где только можно. Ведь это совершенно бесчеловечный случай издевательства над пожилым, невоенным человеком. И один только этот случай опровергает все те цели и намерения, который декларируют боевики ДНР.

    Я призываю всех политиков, журналистов, общественных деятелей и просто неравнодушных граждан подключиться к кампании в защиту донецкого преподавателя Игоря Козловского.

    Free Igor Kozlovskyу
    #freekozlovskyy

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    полон обмін полоненими
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ