Бойовики «ДНР» понад рік утримують у полоні літнього вченого Ігора Козловського

Єгор Фірсов Народний депутат 7 та 8 скликань

Єгор Фірсов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Козловський

Воювати з військовими – це одне. Інша справа – підло воювати зі старими людьми та інвалідами. Це у донецьких терористів виходить чудово

Мовою оригіналу

Уже больше года в плену у боевиков «ДНР» содержится мой преподаватель, известный ученый-религиовед Игорь Анатольевич Козловский. Это уже достаточно пожилой (63 года) человек, у которого и до войны были определенные проблемы со здоровьем. В тюрьме его состояние ухудшилось. Если не помочь ему в ближайшее время, боевики могут попросту замучить его в своих застенках.

Подробнее прочитать о Козловском можно в Википедии. Это автор множества книг и научных работ. Человек, полностью отдавший себя науке.

Почему его вообще решили посадить в подвал - до сих пор точно не известно. Козловский был далек от политики и тем более не принимал участия в боевых действиях в силу возраста и состояния здоровья. Когда в плен попадает военный - это можно объяснить. Когда в заложники берут пожилого и беззащитного мирного жителя - это не вызывает ничего, кроме омерзения.

Увы, у Игоря Козловского в Донецке были недоброжелатели. Люди, которым он когда-то перешел дорогу. В первую очередь - это его коллеги. Сотрудники донецких ВУЗов, поддержавшие «ДНР». Руководствуясь исключительно личными мотивами и старыми обидами они и добились его ареста.

Сделать это в современном Донецке легко. Сейчас там царит атмосфера сталинских времен. Кто-то настрочил донос, в котором написал, что Козловский является сторонником Украины и критически относится к «республике». После этого за Игорем Анатольевичем пришли...

Трагичность ситуации состояла в том, что Игорь Козловский не мог покинуть Донецк. Он был вынужден остаться в городе, так как ухаживал за сыном - инвалидом детства. Сын Козловского не может самостоятельно передвигаться, и нуждается в постоянном уходе. Поэтому Игорь Анатольевич всегда оставался дома и стал легкой добычей для боевиков.

История во всех отношениях паскудная. Воевать с военными - это одно. Другое дело - подло воевать со стариками и инвалидами. Это у донецких террористов получается прекрасно. Я специально употребляю в данном случае слово «террористы», хотя многие у нас в стране против употребления этого термина. Но разве можно как-то иначе назвать людей, который выволакивают из квартиры пожилого ученого, сидящего у постели своего ребенка-инвалида? Разве это не террор?

Увы, по какой-то причине боевики упорно продолжают издеваться над Козловском и держат его взаперти без всяких на то причин. Зачем им это надо - никому до конца не понятно. Очевидно, у кого-то очень сильные личные мотивы. Но еще большее недоумение вызывает поведение украинской стороны. Я не понимаю, почему о Козловском так мало говорят на высшем уровне? Ведь его случай - вопиющий.

Честно говоря, я уже пытался вытянуть Игоря Анатольевича на свободу. Занимаясь политикой, будучи депутатом, я никогда ни у кого ничего не просил, ни для себя лично, ни для друзей или родственников. Но узнав о ситуации с Игорем Козловским, я посчитал, что могу нарушить это правило. Недолго думая, я позвонил Ринату Ахметову и попросил помочь. Он пообещал мне помощь и даже несколько раз перезванивал, говоря, что Козловский вот-вот будет освобожден. Я не знаю, какие усилия на самом деле прилагал и прилагал ли Ринат Ахметов, но помочь Козловскому так и не удалось.

Я прекрасно помню, какой пиар имела история Надежды Савченко, как подробно освещался процесс над ней в России. Довольно широко освещались и злоключения других наших политзаключенных - Сенцова, Кольченко, Клыха. Но при этом наше руководство совершенно не говорит о Козловском, который попал в совершенно дикую ситуацию.

Игоря Козловского необходимо срочно вызволять. Стучать во все двери. Иначе будет поздно. Его историю необходимо выносить на международный уровень. Необходимо разговаривать о ней всюду, где только можно. Ведь это совершенно бесчеловечный случай издевательства над пожилым, невоенным человеком. И один только этот случай опровергает все те цели и намерения, который декларируют боевики ДНР.

Я призываю всех политиков, журналистов, общественных деятелей и просто неравнодушных граждан подключиться к кампании в защиту донецкого преподавателя Игоря Козловского.

Free Igor Kozlovskyу

#freekozlovskyy

Джерело: блог Єгора Фірсова

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