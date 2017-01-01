Чим пахне страх українських корупціонерів

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Важко співчувати цинічному лицемірному мільйонеру, який краде у бідних людей, котрі ведуть війну з бідністю і Путіним

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Некоторые украинские политики жалуются, что США вмешиваются во внутренние дела Украины. Звучит как угроза суверенитету Украины, который пытаются защитить преданные стране народные избранники. На самом же деле речь идет только об угрозе кошельку коррупционеров, которые боятся потерять денежные потоки. Или увидели Насирова в себе. Или себя в одеяле Насирова. Слишком показательным было выступление. И стало страшно. Раньше так страшно не было никогда. Ведь это было все не о них. Мелкие сошки могли попасться. А у них был иммунитет. Теперь его нет. Хорошо еще, если ты депутат. Тогда и товарищи в беде могут не бросить, или до границы добежать успеешь. Если не до канадской, то до венгерской точно. А если ты не депутат, то можешь ведь и не успеть. Тогда догонят и посадят. Неприятно. Так они не договаривались.

И да, США и ЕС вмешиваются во внутренние дела Украины. И слава богу. Внешние игроки и часть гражданского общества являются единственными двигателями реформ в Украине. К сожалению, с ограниченными возможностями. К сожалению, при власти не марионетки гос депа. Иначе мы бы давно проделали множество необходимых реформ и жили бы в другой стране. С другим ВВП на душу населения. А так они вынуждены давить через МВФ, после каждого транша по чуть чуть отрезая у политиков коррупционный пирог. И будут давить дальше. К счастью, соскочить с игла МВФ у Украины в ближайшем будущем не выйдет. Если бы делали все реформы как надо, то уже давно бы забыли, как зовут Лаггард. А теперь не могут. И 2019 год тому свидетель.

И в новом меморандуме есть антикоррупционные суды. И против них и объединяются депутат и главный судья, прокурор и чиновник. Они придумают 1000 и одну причину, обосновывая, что это нам не надо. Потому что у них есть стимул. Страх. Нам не так нужны миллиарды долларов из США или тысячи морских пехотинцев, как 10 американский судей. Или судей, которые ведут себя как американские судьи. У которых нельзя симулировать в одеяле. У которых надо вести себя прилично. Иначе можно схлопотать срок за неуважения к суду. И главное, решений которым доверяют. И нельзя уже потом разыгрывать жертву политических репрессий. И таких судей они очень боятся. Как боятся людей с собственным достоинством.

Но неужели это вмешательство во внутренние дела может не понравится? Неужели кто-то, кто не сидит на коррупционном потоке, будет против?

Так что пусть вмешиваются. И пусть гоняют и в хвост и в гриву украинских коррупционерам. Которым как кровь из носа нужны новые деньги, чтобы экономика работала и их не вынесли вперед ногами. И в то же время им каждый раз за новый транш нужно сокращать свою кормовую базу. Вот такая вилка. Такие проблемы. Которые должны очень радовать простого украинца. Так что если где-то когда-то вы услышите, что украинский топ-политик говорит о том, что США вмешиваются во внутренние дела Украины, то просто улыбнитесь и порадуйтесь. И почуствуйте запах страха коррупционера. Приятный запах для простого украинца. И посочувствуйте ему, потому что он бореться с неизбежным. Но лишь немного. Потому что трудно сочувствовать циничному лицемерному миллионеру, который ворует у бедных людей, ведущих войну с бедностью и Путиным.

Джерело: блог Сергія Фурси

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