Чому система бореться з Уляною Супрун та її реформами

Основна ознака реформи - це величезний опір. І сильний шум

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Я поддерживаю Уляну Супрун. Я доверяю Уляне Супрун.

Я ничего не понимаю в медицине, с сожалению, а может и к счастью. Но я понимаю логику процессов. И логику реформ.

Реформы в Украине нужны не для того, чтобы чуть чуть подправить то, что и так хорошо работает. Майдан случился именно из-за того, что ничего не работает правильно. А системы, выстроены в государстве, не исполняли те функции, которые были заложены в их названии. Дом надо не ремонтировать, а сносить и строить новый.

Это сложно и просто одновременно. Как у программистов, иногда легче написать заново, чем найти ошибку в коде. Но, одновременно, это связано с огромным сопротивлением. Потому что пусть выстроенная система и работает неправильно, но в ней функционируют тысячи людей. Кто то просто смирился, кто то пользуется.

И в случае настоящей реформы все эти люди будут против. Одни по привычке. Другие потому, что их лишают возможности паразитировать на государстве.

А значит основной признак реформы – это огромное сопротивление. И сильный шум.

Делает реформы Нацбанк - в прессе просто ненавидят Гонтареву. Слишком много затронуто денежных интересов.

Делал реформы Айварас, уволив старую систему и создавая новую, – атаковали его.

Начала реальные реформы Уляна Супрун – и тут же вышли из сумрака сотни праведных гневных противников. И пару журналистов, по которым четко можно отслеживать заказуху.

Главный признак, что реформы верны, - это парламентский комитет против. Потому что там и есть центр сосредоточения интересов. Если профильный комитет Рады за реформу – то что-то в этой реформе не так. Потому что там и собираются те самые счастливые представители системы, получавшие из неправильной конструкции основные прибыли. И меньше всего они хотят смены конструкции.

Вы слышали что-то о неправильных реформах в министерстве Экологии? Нет. И это значит только то, что там никаких реформ нет. То же самое с реформой и в министерстве Топлива и Энергетики. Тишина. А значит все довольны. В прокуратуре делают косметические перемены – и ничего не меняется. Зато никто не против.

Если система не сопротивляется, то значит система не боится. Если система не боится, то значит неправильному функционированию этой системы ничего не угрожает. Не угрожет денежному потоку, на котором привыкли сидеть тысячи людей. Уляне Супрун и ее команде система отчаянно сопротивляется. При этом, сама она может пользоваться практически абсолютным доверием. И ввиду своего бэкграунда и ввиду того, что не имеет никаких своих интересов, как в Украине в целом, так и в отрасли. А значит независима. Значит она может ошибаться, но не будет строить свои коррупционные схемы. А это самое главное. Для Украины. И украинской медицины.