Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Фото: УНІАН Курс валют

Курс долара стрімко наближається до 30 грн/$. Чому не варто панікувати, скуповуючи зараз валюту

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Дежа вю. Именно такое чувство возникает, когда сталкиваешься с ситуацией на валютном рынке Украины. Снова январь. И снова курс делает достаточно резкое, но не смертельное, движение. И снова весь интернет наполнился апокалиптическими прогнозами. Уже достают из загашников прогнозы «курс по 50» и прочие атрибуты полной зрады.

Межбанковский рынок к концу второй недели 2017 года, аккурат в пятницу 13-го, да еще и сопровождаемую полнолунием, подошел к отметке 27,8. Черный рынок, улица, уже добежала до 29,0. Магическая цифра в 30,0 уже совсем близко.

Снова бабушки проклинают НБУ. Снова в очередях стоят желающие купить доллар по дороже. То же самое случилось год назад, в январе 2016 года. Тогда курс взлетел от 25 до 27 гривен за доллар, где пробыл пару месяцев, после чего отошел даже ниже стартовых позиций.

Межбанковский курс доллара 20.12.2015-15.03.2016

Что же случилось в прошлом январе? И что повторилось в этом году? В прошлом году был политический кризис и задержка транша МВФ, в этом году национализация Приватбанка и его докапитализация. Но это все фон, на котором курс изменялся. А что же его подтолкнуло, что было общего между январем 2016 года и январем 2017 года.

Как бы это не банально звучало, но перед ними следовал декабрь. Очень щедрый месяц для украинского правительства. Когда Минфин открывает сундучок с золотом и начинает платить. В результате, декабрьские выплаты в 2 раза превосходят стандартный месячный показатель. И это все происходит на фоне объективно затухающей на новогодние праздники деловой активности.

В результате, возникает дисбаланс между спросом и предложением, избыток гривны и как результат, активный прыжок курса. В этом году все повторилось с точностью до мелочей. В банковскую систему влилось в 2 раза больше денег, чем обычно, экспортеры получили двойной возврат НДС, что сделало их потребность в гривне минимальной.

В результате, вместо продажи валютной выручке на межбанке они частично купили валютные ОВГЗ, частично просто попридержали продажу. А покупка, спрос на доллары, никуда не делась. Вот и приключился очередной резкий скачок курса.

Что отличает эти два января? В первую очередь в этом году все гораздо проще. И кризиса нет и транш МВФ придет в течение месяца. Да и фундаментальные показатели посильнее. Речь не только и не сколько о приросте ВВП и инвестиционной активности бизнеса в Украине (хотя она, это активность, на порядок выше чем в прошлом году), сколько в ситуации на внешних рынках.

За год сырьевые рынки существенно подросли. И если рост нефти пошел нам в минус, то динамика на рынке руды и стали – в жирный плюс. И плюс этот с лихвой перебивает минус от нефти. Так что фундаментальные факторы даже не намекают на то, что с гривной может случится что-то плохое.

Что будет дальше? Очевидно динамика прошлого года повторится. Когда баланс на рынке восстановится, а это может случится раньше, чем год ранее, именно ввиду более благоприятной фундаментальной ситуации, не получив подпитки от очередного ликвидного шока, курс отыграет назад.

Безусловно, к средним показателям прошлого года, уровню 25-26 гривен за доллар он не вернется. Но уровень межбанка в 27 гривен за доллар легко может быть средним для года. Что, собственного, и прогнозировали, как НБУ, так и большинство банков.

Волатильность останется. Но девальвация гривны в пределах инфляции, которую прогнозируют чуть выше 8%, видится вполне реальным прогнозом на конец года. Понятно, что нет ничего глупее чем угадывать точный курс в конкретную дату. Равно как и гадать, когда январский ажиотаж придет к своей кульминации, после чего наступит разворот.

Если кто то вам говорит, что он знает этот день или знает курс на конкретную дату, этот человек вам врет. Но тренды вполне очевидны. И в этом году они, в той или иной мере, повторят динамику прошлого года.

При этом, потеряют больше всего те, кто решил поиграться в валютного спекулянта. Это как на рынке Форекс – проигрывают все. Или как с казино. Ведь, как известно, если хочешь выиграть в казино – купи себе казино.

Бегая из доллара в гривну и обратно можно только потерять, продавая на дне и покупая на пике. В среднем же, при девальвации за год в пределах 10%, ставка по гривневым депозитам вполне способна перекрыть вам девальвацию национальной валюты. Сравнивая не пики и дно, а средние значения год к году.

Как давно предупреждает Национальный Банк – у нас больше нет фиксированного валютного курса. И это хорошо. Хватит уже инфантильно смотреть на магические цифры курса гривны. Гривна обречена на постепенную девальвацию.

Понятно, что ситуация январских качелей неприятна. Как минимум, правительство должно перестать финансировать все, что движется, под елочку. Дабы избегать дисбалансов, которые приводят к резким движениям.

Это не так и сложно. Ну а как максимум, если мы хотим избежать постепенной и постоянной девальвации гривны, то стоит обратить свои взоры не на НБУ, который лишь регулирует валютный рынок. Для того, чтобы гривна не падала, в страну должны заходить доллары. И не только от продажи сырья.

Иголка смерти Кощеевой в платежном балансе, в притоке инвестиций. А для этого надо сделать судебную реформу не понарошку, ввести антикоррупционные суды, разогнать налоговую и прокуратуру, дать НАБу прослушку и сделать еще тысячу и одно маленькое дело на пути улучшения инвестиционного климата в Украине.

Сложно? Безусловно. И никто не говорил, что будет просто. Просто только панику разгонять и бегать каждый раз доллар покупать.

Джерело: Еспресо ТВ

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