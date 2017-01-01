Печерський суд. Що з ним робити?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Печерський районний суд міста Києва

Найгуманніший суд у світі ...

Есть простое решение. Спалить этот суд нафиг. Приятно, но не решает проблему. На короткий период все остальные суды станут не лояльными к коррупционерам, но потом страх уйдет, а жадность вернется. Или вернется административная вертикаль. И то и другое не позволит сажать коррупционеров в долгосрочной перспективе. И не будет предупреждать коррупцию страхом от посадки. Без этого страха коррупция не уменьшиться.

Есть сложное решение. Антикоррупционный суд. Отдельный и независимый. Где судьи набираются под контролем гос депа. Как с НАБУ. Это сложно. Это не быстро. Но зато решает проблему фундаментально.

Власть не хочет антикоррупционный суд. И их можно понять. Зачем же создавать суд, который может тебя посадить. В Бразилии уже сделали и сами потом пострадали. Дурных нема. Вот НАБУ уже заставили сделать, воспользовавшись сильной зависимостью от МВФ в 20144-2015 гг. Теперь страдают. По мнению власти - зря страдают. Второй раз они не позволят… Пока снова зависимость не станет сильной…

Поэтому власть может предлагать только «сжечь ведьму». Что, правда, не очень комильфо. Для представителей власти. Но нравится публике. Особенно маргиналам. Но обществу разумнее искать другой выход. Настоящее решение проблемы. И не идти на поводу у коррупционеров, которые играют на темной стороне, которая есть у любого человека. Даже светлого. Ведь всем приятно было бы увидеть, как горит Печерский Суд (или как горит «ведьма»). Многие бы еще и дрова принесли. И бензину подлили.

Но это эмоции. А мы должны быть рациональны. И хотеть не мести, а долгосрочное решение проблемы. Которая принесет с собой и месть. Ведь любой честный антикоррупционный судья быстро отправит за решетку весь состав печерского суда.А так, если судд спалить, то бедные судьи еще и сочувствие вызовут. Героями станут. Пострадавшими за правду.

Джерело: блог Сергія Фурси

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