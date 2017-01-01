Псевдомайдан пройдисвітів

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деякі корисні ідіоти працюють безкоштовно. Кожною своєю дією вони дискредитують той самий справжній Майдан трирічної давнини

Мовою ориігналу

Легко отмечать праздники, даже героические, поводами для которых стали события давних дней. Из серии деды и прадеды воевали. Легко говорить тосты, сыпать красноречием. И очень сложно говорить по поводу тех событий, раны от которых еще не закрылись полностью. Которые по настоящему были прожиты. Которые по настоящему что-то значат, а не просто красный день календаря. Тогда молчат. Просто молчат. Уважают праздник. Не ищут выходного. Не ищут толпы. Потому что это внутри. Потому что там сплелись страх и гордость. Отчаяние и надежда. Все внутри.

Подступает комком к горлу. Но не вырывается потоком слов. Если это действительно важно. Потому что кричать об этом – кощунственно. Для тех, кто переживает по настоящему. А использовать этот повод в своих интересах – кощунственно вдвойне. Это могут делать только те люди, которым все равно. Для которых события трехлетней давности просто повод побороться за телевизионные экраны сегодня. Даже если болит. Даже если есть что сказать. Для этого надо выбирать другой день. И другой повод.

Ведь болит всем. Надежды никогда не оправдываются в полной мере, особенно романтические завышенные ожидания революции. Страна, с мыслями о которой мы выходили на Майдан 3 года назад, так и не была рождена. Страна изменилась, но недостаточно. Люди у власти все также больше жадные, чем умные. Они не могли быть другими. Они были часть старой системы. И подвиг людей не стал для них поводом совершить их личный подвиг. Для них гибель людей не стала поводом не воровать. А люди все также продолжают голосовать за популистов и казнокрадов. И это болит. Болит всем. И больше всего болит тем, кто не рвет сейчас на себе тельняшку, записываясь в самые патриотичные патриоты.

Есть два пути. Как всегда. Сложный путь и простой путь. Сложный путь – это продолжать менять страну. Продолжать делать то, что можно изменить сейчас и создавать возможности для будущих изменений. А эти возможности в головах украинцев. Которые, в большинстве своем, в гробу видали ваши реформы, если они не выражены в моментальном росте пенсий и зарплат. Все остальное для большей части украинцев не реформы.

Для них Европа – это красивая картинка, куда если что можно эмигрировать, а не свод правил и законов, по которым живут люди. Поэтому и не могут реформы идти быстро. Просто потому что политики ориентируются на простых избирателей, желая переизбраться, а те не требуют от них реформ. Реформ, которые продвигаются только гражданским обществом и кредиторами. И сейчас надо сделать все, чтобы к следующим выборам людей, голосующих за реформы, а не за популизм, стало больше. Чтобы люди поняли, что земельная реформа не приведет к голодомору, а пенсионная позволит сохранить хоть какую-то пенсию. Что приватизация И только так можно поменять страну. Потому что сложно изменить то, что не хочет меняться. А люди в Украине меняться сейчас не хотят.

А есть путь простых ответов на сложные вопросы, которые никогда не работают. Но которые так нравятся простых людям. Когда можно кричать «Зрада» и бежать бить нац гвардейцев. Выбрать своими лидерами проходимцев, самых последних из недостойных людей, и требовать счастья прямо сейчас. Людей, которые вряд ли менее жадные, чем власть, но точно менее умные. Отметившиеся только авантюрами в прошлом и настоящем, да и маханием ног и рук везде, где можно и нельзя, не сделавшие ничего достойного или конструктивного за всю свою короткую политическую карьеру. И эти люди сейчас порочат Майдан. Тот самый, настоящий. Потому что они выбрали такую стратегию. Бить по эмоции, эксплуатировать настоящие чувства простых людей. Ничего не предлагая взамен. И просто устраивать махновщину. Кричать про войну, которая убивает украинцев, и при этом делать все, что хочет враг. И для этого не обязательно получать от него деньги.

Некоторые полезные идиоты работают бесплатно. Каждым своим действием дискредитировать тот самый настоящий Майдан трехлетней давности. Когда депутаты бьют полицейских, которые не имеют права ответить. Сильные мужчины, которых унижают истерички в мужском обличие, пользуясь своим статусом. Дискредитируя само государство Украина. За которое умирают на востоке. Ради которого сложила свои головы «Небесная сотня». Превращая слово «патриот» в ругательство. И дискредитируя сам процесс оппонирования власти. Потому что если с другой стороны «вот это», то уж очень многие могут подумать, что «пусть уж эти будут, хоть и воруют, но хоть адекватные». Потому что никакой «Роттердам+», пусть он сто раз коррупционер, не оправдывает фактического терроризма на железной дороге на Востоке (мало кто любит, когда их берут в заложники, а тут в заложники решили взять всю страну) и бедлама в центре украинской столицы, выливающегося позором на экраны по всему миру.

И да, многие политические силы в Украине проходят естественный жизненный цикл. Сначала они показывают себя прогрессивными, чуждыми популизма и готовыми к реформам. Потом у них проявляются скрепы. Потом скрепы становятся основным. Это сужает круг избирателей, закрывает в своем гетто и вынуждает падать в популизм. Потом популизм становится основным. Но они играют на чужом поле и проигрывают настоящим популистам. И потом они падают в маргинес. Откуда уже не выбраться. А потом они умирают. И их выносят на мусорную свалку истории.

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