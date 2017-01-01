Справа Насірова. НАБУ прийшло за ще однією лояльною до влади людиною

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Онищенко, Охендовський, Чаус, Насіров ... Такого не було ніколи

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История с Насировым показала почему мы так медленно движемся и обнажила всю деструктивность общества. Итак, что же случилось? Одного из самых коррумпированных чиновников, возглавлявших самое одиозное и коррупциогенное ведомство, пришли арестовывать.

Этого не ожидал никто. Ни у кого не было инсайда. Абсолютно. Ну вот честно, спроси у любого в понедельник утром, верят ли они в то, что Романа Насирова могут задержать, все бы ответили «никогда». Потому что это невозможно. Не в нашей стране. Он же лояльный. Он же делится. Этого не может быть просто потому что этого не может быть никогда. Невозможно.

А потом это случилось. Невозможное случилось. Настоящего коррупционера, не мелкую сошку, пришли по-настоящему арестовывать. И это на фоне попыток реформировать его ведомство. Это же такой шанс. Надо просто в правильную точку направить энергию.

И что случается? Часть людей начинает атаковать НАБУ. Дескать, не так, как хотелось бы, пришли арестовывать. Вместо анализа сути напирали на форму. Дескать, как нелепо они выглядели. Не то что доблестные маски-шоу из налоговой милиции-полиции, которых ни один вахтер не остановит. А дело в том, что вы всегда со стороны будете выглядеть нелепо, когда играете по правилам в мире, где никто кроме вас по правилам не играет. Это как разговор интеллигента с гопником в маршрутке. Это совсем разные миры.

Но вопрос в том, что мы сами хотели тех, кто играет по правилам. Мы хотели все по закону, а не беспределу. Но при этом не готовы поддержать тех, кто так начинает играть. За короткое время своего существование НАБУ успело прийти к лояльным президенту и всем вокруг топам. Онищенко, Охендовский, Чаус, Насиров.

Этого не было никогда. Арестовывали политических оппонентов, красиво вязали Луценко и прочих, но никогда своих. Никогда своим не мешали строить схемы на государственных предприятиях, как случилось с ОПЗ. Это прекрасно. Это достижение. Об этом надо трубить. А не фокусироваться на вахтерах. Подыгрывая тем, кто боится НАБУ. И никак не даст ему полномочий по прослушке. И будет сопротивляться до последнего появлению антикоррупционных судов. Это передовой фронт. Тут нужна наша помощь, а не наш сарказм и неверие.

Вторая часть - волна зрады по клону Насирова Продану. Да он просто был его замом. Какой Насиров, такие и замы. При отстранении от должности принимается техническое решение и на место главы ставят какого-то его зама. Вот поставили Продана. Вы хотели Билана, возглавляющего налоговую милицию и проходящего по своему делу? Кого поставят в этот момент может волновать премьера, чей человек Продан, или Народный Фронт, где тепло относятся к Билану. Но не нас. Нам все равно. Среди замов Насирова просто по определению не может быть приличного человека. И так мы сейчас запугаем себя этим самым Проданом, что потом обществу легко будет продать Нину Южанину, которая только вот замозабвенно сражалась за воскрешение налоговой милиции. Вы этого хотите?

Когда-то давно, уже почти в прошлой жизни, был конкурс. По выбору главы ГФС. И в финал вышло два человека. Один очень классный, Андрей Коломиец, и второй, человек - Насиров. У первого кандидата был план радикальных реформ налоговой. А у Насирова был план ничего не менять. Этот план и понравился власти. Что из этого вышло - мы видим сейчас. И надо кровь из носу вернуться к первому варианту. Пока есть шанс. И пока пост снова не зацементировали теми людьми, которые предлагают ничего не делать. Ведь их план снова может понравиться.

Когда-то Вацлав Гавел, автор чешского чуда, сказал, что лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. Пожалуйста, не поддерживайте саботаж.

Джерело: site.ua

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