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    Думки вголос

    Українські дзюдоїсти лягли під Насірова

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Сьогодні, 19:18
    • Розсилка

    Питання не в дзюдоїстів. Вони лише ілюструють проблему

    Мовою оригіналу

    Дзюдоисты выбрали Насирова своим главой. Главным дзюдоистом. Где-то в Японии в гробу перевернулись тысячи мастеров. Которые бы совершили харакири только от одной мысли, что им предстоит полежать в одеяле. Но дзюдоисты Украины решили, что «почему бы и нет». Насирову нужен пиар, чтобы не посадили. Им нужно…. Наверное дзюдоистам очень нужны деньги. Что ж, бывает. Некоторые очень любят деньги. Блондинки, некоторые, в таком случае выходят замуж за старых толстых миллионеров. А потом ложатся, закрывают глаза и думают. Не об Англии, конечно. Думают о новом Мазерати, например. И если вы у них спросите, на каком-то ток-шоу, зачем, то вам даже расскажут про старенькую маму в селе. Дзюдоисты тоже легли под Насирова. И думают. А рассказать при случае смогут о слабой поддержке спорта в Украине, например. Залов не хватает. Детишкам негде заниматься.

    Такой выбор можно представить себе только в Украине. Ну и еще в парочке стран, которые недалеко ушли от нас в развитии. Можем посмотреть по кредитному рейтингу.

    А что бы случилось в Европе? Или в США. Во-первых, местные дзюдоисты никогда бы так не поступили. Потому что они не самоубийцы. А если бы поступили, то на следующий день поняли бы, что ошиблись. Им дали понять. Сначала дали бы понять множество тренеров и школ, которые бы заявили о выходе из федерации. Просто потому что стыдно. Потом бы в школы перестали записываться дети. Их родители просто подумали бы и предпочли айкидо. Или вязание на спицах. Ведь детей туда сдают не только для того, чтобы они потом могли подрабатывать титушками. А для воспитания человека. Как воспитать личность могут люди, ничтоже сунувшееся выбирающие своим главой человека аля Насиров, догадаться не сложно. И такого воспитания никому не надо. И дальше бы вся пресса писала бы о том, как стыдно быть дзюдоистом. Что в результате привело бы не только к отставке нового главы, но и всех тех, кто его выбрал. Иначе бы просто развалилась система.

    Но у нас такой реакции не будет. Всем все равно. Прокатит. А потом мы спрашиваем, почему мы бедные?

    И вопрос не в дзюдоистах. Они лишь иллюстрируют проблему. И даже не в Насирове. Он всего лишь человек-функция. Проблема в том, что никого не волнует репутация. Люди терпят. Люди снисходительны. Люди не хотят думать. Люди голосуют раз за разом за тех, кто воровал. А потом удивляются, что те продолжают воровать. И поставьте себя на место коррупционера? Полежите в его одеяле. Почему же не воровать, если тебе за это ничего не будет. Даже глупо не воровать. Пацаны засмеют. И кто этим людям виноват, тогда? Если они все равно выбирают коррупционера. Что они этим хотя сказать? Какой месседж послать? Наверняка они поддерживают коррупцию. Глупо ведь, быть против коррупции и голосовать за коррупционера. И глупо дзюдоистам не брать деньги, которые сами в ним идут. Пацаны засмеют. Ведь если ты возьмешь, то ничего тебе не будет.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    корупція в Україні Роман Насіров скандал
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