Відставка Гонтаревої. Чому банкіри не люблять чуток

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

Якщо для політиків найважливіше і найскладніше – це вибрати людину і провести її через зал, то для системи необхідно збереження адекватності регулятора

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В очередной раз ходят слухи, что Гонтарева подала в отставку. Раз в десятый за последние пару лет. Каждый раз на ее место прочат персонажей один краше другого, одни фамилии которых заставляют сомневаться, что глава НБУ пойдет куда-то. Шутка ли, фантазия так ограничена, что туда зовут Арсения Петровича, которому оно уже не надо, или достают из нафталина Ющенко или Стельмаха, которых трудно представить в другом месте, кроме пасеки. Или поборника печатного станка Данилишина. И ни одной фамилии независимого технократа, который бы был профессионалом и приветствовался бы рынком. Да еще и в процессе переговоров с МВФ, где подпись главы НБУ одна из четырех, которые ставят под меморандум.

Ну вот представим, что Гонтаревой все надоело. И она подает заявление. Все равно там последнее слово за Порошенко. И тут у него начинается головная боль. Потому что мало найти человека, которого можно поставить на место главы НБУ. Но потом его надо провести через парламент и утвердить в МВФ. А это прямо противоположные задачи. Потому что те люди, за которых может проголосовать Рада будут вызывать аллергию в Международной Валютном Фонде. Ведь потенциальному кандидату надо получить дополнительные голоса где-то в недрах коммерческих фракций или радикалов, которые бывают сговорчивые. Но хотелки и первых и вторых идут в разрез с политикой Национального Банка, который поддерживается в МВФ. Ведь депутаты будут просить либо печатать деньги либо печатать деньги. И закрыть глаза. Иногда. На чудачества банка. Одного из или нескольких. В любом случае, цена вопроса будет неприемлемой. Человек же, который найдет поддержку у МВФ, не имеет шансов пройти Раду. Потому что этот кандидат должен отстаивать продолжение независимой политики НБУ при сохранении жесткой монетарной политики. И точно не должен искать точки роста или способы влить в нужные руки дешевые деньги. Противоречия на лицо. И выглядят они непреодолимыми.

Конечно, новому главе НБУ, если бы он появился сейчас, было бы проще. Всю грязную работу за него сделали. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Очищение банковской системы завершено. Приват – завершен. Период острой девальвации пройден. Реформа самого регулятора – фактически завершена. Система реально перешла в новое состояние с более жесткими требованиями и другим уровнем прозрачности. Т е новому главе регулятора не достанется ненависть отдельных олигархов и широких народных масс. Приходи себе на чистое место и начинай валютную либерализацию. Люди тебя полюбят. Скажут, что вот злая Гонтарева зажимала бизнес, а пришел новый Петя Васечкий и помогает экономике. В этом есть плюс, что Гонтарева заберет с собой негатив, сформированный при падении гривны и банков, и это позволит лучше проводить вербальные интервенции. Влиять на народные массы, так сказать. Но, народ у нас все равно никому не верит. И даже если бы Нацбанк возглавил идеальный приемник, Лавренчук, ему бы вряд ли поверили. Да и главе НБУ должны верить не люди, а банкиры. А нынешнее правление достаточно авторитетно в профессиональное среде. Хотя, конечно, с чистого листа и без негатива выходить на люди или к депутатам всегда проще. Поэтому у нас в стране так редко люди способны на реформы, ибо предпочитают выступать на публике и дальше.

И скажите, зачем вам на месте Гонтаревой в таком случае самой писать заявление об отставке? Когда ты можешь доказать, что все делал правильно. Продолжить свою стратегию, перейдя по плану к той самой либерализации, которую не давали проводить реальные условий. А если не самой, то зачем решать ее увольнять, когда некого ставить взамен. И получить более лояльного главу НБУ, с сохранением профессионализма, было бы трудно. Нельзя, конечно, отрицать, что Гонтарева просто устала. И эта усталость толкает ее на эмоциональные решения. Но эмоциональность главы НБУ может столкнуться с рациональностью президента. И все останется на своих местах.

Хотя может случится, что мы чего-то не знаем или не понимаем. И усталость очень сильная. И может быть она взаимная. И тогда главным будет не персона нового главы НБУ, а та политика, которую он будет проводить. И с. И сохранение политики НБУ. Не допущение финансирования дефицита бюджета и эмиссии. Не допустить избранного кредитования дешевыми деньгами ограниченный круг людей. Принципиальное сохранение независимости регулятора. А на это не способны политики. И очень мало украинских банкиров, кто может стать на посту с такими условиями. А иностранцев мы не любим по определению.

Именно поэтому профессиональные банкиры так не любят слухи. Но зато любят правила. И чтобы они оставались неизменными.

Джерело: блог Сергія Фурси

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