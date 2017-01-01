Вимоги МВФ: чи потрібні гіркі пігулки українцям

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні неохоче йтимуть на нові вимоги МВФ в пунктах про ринок землі і створенні антикорупційних судів

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Что это было? Это - слив в прессу драфта одного из этапов. И обе стороны до определенного момента будут это отрицать. Настоящий текст появится после заседания правления МВФ, на котором будет утвержден транш и, собственно говоря, будет принят этот меморандум. Скорее всего, это заседание состоится в конце января – начале февраля. Соответственно, в где-то середине февраля мы увидим текст Меморандума. Его первым пунктом будет пенсионная реформа, она давно назрела, давно о ней говорят. И вот сейчас, судя по тому, что мы видели на сайте Минсоцполитики, уже есть проект пенсионной реформы, совпадающий с пожеланиями МВФ. Вероятно, мы уже пришли к тому моменту, что пора проводить реформу. Когда вы больны, то вынуждены принимать таблетки, хотя они тоже невкусные и неприятные. Это не только украинская проблема, через такие реформы проходит весь мир.

Если смотреть с точки зрения демографии: сейчас у нас где-то 2,6 работающих на одного пенсионера. Через 10-15 лет мы увидим цифру – 1,5. Просто нет денег в солидарной системе, в которой работает Украина, и нет такой возможности, чтобы пенсионеры содержались работающими людьми. Долгосрочный план предусматривает переход на второй уровень пенсионной системы – накопительный. Пока же для снижения влияния факторов вызванных ростом продолжительности жизни приходится постоянно повышать пенсионный возраст.

По данным Минсоцполитики, люди после выхода на пенсию живут 25-30 лет. Поэтому говорить о том, что повышение пенсионного возраста — это геноцид, неправильно. Ведь до недавнего времени женщины выходили на пенсию в 55 лет. Это еще довольно ранний возраст по стандартам современного мира — люди живут гораздо дольше. И украинская экономика не может себе позволить, да и любая экономика мира, не может жить по такой солидарной системе.

В Украине люди живут дольше, чем мы привыкли считать. Есть еще такой показатель, как ожидаемая продолжительность жизни. Для 20-30-летних, которые сейчас начинают работать, ожидаемая продолжительности жизни составляет 90-100 лет. При таких показателях и существующих нормах законов, выход на пенсию происходит слишком рано. Получается, что вы на пенсии будете долго, все это время нужно будет платить вам пенсию, а денег нет, и людей нет, которые будут ее обеспечивать (работать на вашу пенсию). Поэтому нужно повысить пенсионный возраст. Повышаем пенсионный возраст – повышаем, соответственно, и пенсии. Это давно нужно было сделать, мы просто оттягиваем и оттягиваем. Ведь даже Беларусь повышает пенсионный возраст.

Есть другой вариант – повышать налоги, которые мало кто любит, но их повышение не обеспечит рост экономики. Соответственно, решение о снижении ЕСВ было правильным.

Следует подчеркнуть, что среди всех пунктов требований самые важные это: пенсионная реформа, закон о рынке земли и антикоррупционные суды.

Принять закон о рынке земли также непросто, потому что у нас думают, что такой рынок – это плохо. Об этом уже 20 лет твердят популисты. Украина, наверное, единственная страна в Европе, помимо Беларуси и России (которая является примером варварского государства), где нет рынка земли. Нелогичный популизм, который связан с вопросом рынка земли, очень устойчив. Все считают, что земля «святая» и на украинскую землю нельзя никого пускать. Это позволяет не платить реальную стоимость аренды. Если будет рынок земли, агрофондам нужно будет аккумулировать большие средства, скупать землю и не дать ее кому-то перехватить.

Отсутствие рынка земли выгодно тем, кто оперирует огромным земельным банком, принадлежащим государству. При этом аренда земли приносит «ноль» в бюджет, но так же не бывает. Соответственно, есть люди, которые получают прибыль, но они заинтересованы, чтобы не допустить введения рынка земли, поскольку останутся без денежного потока, который их кормит. Земельный рынок, конечно, не так важен для МВФ. Это не его прямая специализация, этот пункт важен для конгломерата кредиторов и для экономики Украины.

По моему глубокому убеждению, наименьшие шансы на выполнение имеет требование по созданию антикоррупционных судов. Внутренне сопротивление украинское власти – самое большое именно к этой новации.

Наверное, в МВФ понимают, что не все 12 пунктов будут выполнены. Поэтому они стараются включить максимальное количество требований в Меморандум, чтобы мы выполнили как можно больше.

Джерело: Апостроф

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