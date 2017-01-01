Війна з фантомними диктаторами

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

У влади достатньо гріхів. З ними і треба боротися. А не вигадувати інші

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Если бы вы случайно заехали в Украину в воскресенье, не бывая тут раньше, то у вас бы сложилось впечатление, что страной единолично правит диктатор Порошенко, который убивает оппозиционных журналистов и вводит цензуру. По крайней мере, такое впечатление могло сложится у вас, если бы вы решили почитать украинский фейсбук. Который, кажется, решил окончательно оторваться от реальности, разогревая сам себя.

У президента низкий рейтинг. Петр Порошенко не премьер-министр Трюдо. Во всех смыслах этого слова. Но зачем же создавать образ, больше напоминающий императора из Звездных Войны, у которого рядом стоит Кровавый Пастор ордена Ситхов и Баптистов Дарт Турчинов Вейдер.

Сначала была пресс-конференция, на которую мейнстримовые журналисты шли как на последний бой, проиграли этот бой, после чего начали активно махать кулаками после драки. Во-первых, бой. Потребителю информационного пространства интересны определенные темы. Важные для страны. И у «идущих на смерть» был выбор. Либо идти войной на президента, пытаясь его уколоть как можно больнее, превращая пресс-конференцию в личные разборки, либо задавать общие вопросы на общие темы.

Земельная реформа, пенсионная реформа, антикоррупционные суды. Насиров, наконец. Отношение к тому, что кто-то взял Мартыненко на поруки. Много тем. Которые важны. И которые относительно нейтральны, но позволят вынести из встречи информацию. Людям, которые это смотрят. Не пытаясь доказать, кто тут главный.

И тот и тот выбор вполне понятный. Если ты считаешь президента коррупционером и врагом народа, то логично, что ты можешь захотеть стать героем и идти с ним воевать. Люди, которые живут в рамках информационной бури, может быть по другому и мыслить не могут. Без проблем. Только тогда, будь добр, или со щитом или на щите. Или задавайте вопросы, после которых всякий стране станет ясно, что президент таки коррупционер или не задавайте вообще. Ведь иначе ты докажешь совершенно обратное, а президент будет выглядеть мудрым отцом державы, а не жадным коррупционером.

В результате нападавшие с треском проиграли. И не только потому, что президент не дурак. Все дело в вопросах. Не было ни одного вопроса, который бы поставил в тупик. Задавая эти вопросы, люди, их задававшие, больше фанатели сами от себя. А потом плакались, что им ответили не так. Но стоп, какого ответа они ожидали. Проговаривая свои вопросы дома перед зеркалом, каких ответов они ждали? И если в вопросе главное не ответ, а сам факт, что ты такой красивый и смелый спросил про прибыль банка Порошенко, то к черту такие вопросы.

Потому что тогда журналисты превращаются в политиков. А это совсем другая игра. Тем более, что если искать коррупцию в окружении президента, то она точно не будет находится в вопросе прибыли маленького банка в тот год, когда все банки в Украине начинают расформировывать резервы и этим показывают прибыль. Посмотрите на прибыль банка Аваль и вам все станет ясно.

Отдельная тема – футболки. Гибель Павла Шеремета – большая трагедия. Но, елки-палки, такое впечатление, что это была пресс-конференция Кучмы и журналисты героически пришли в футболках с Гонгадзе. Если просто включить первый раз телевизор, то может показаться, что все эти люди считают президента ответственного за убийство журналиста. Серьёзно? Президент, конечно, взял расследовании под свой контроль. Да и в принципе президент «немного» в ответе за то, что правоохранительные органы не работают как надо в Украине. И все.

Если вся система работает неправильно, то глупо ожидать, что в отдельном случае она вдруг заработает как надо. Никто ведь всерьез не думает, что кто-то в администрации президента мешает расследованию? Вот честно? Или что кто-то там был заинтересован в смерти Павла? Спросите об этом людей, надевших футболки, и вам ответят, что конечно нет. Но эта футболка кричит совсем о другом. И это просто не честно. И по отношению к Павлу, и по отношению к людям, которым посылают но совсем не верный месседж.

А потом случился указ президента. В котором, на самом деле, самое страшное, это история с 1С. Она вот может ударить по бизнесу. И по экономике. И это опасно. Но поднявшиеся крики о том, что закрывая российские социальные сети Украина становится диктатурой, просто не выдерживают никакой критики. Это смешно. Особенно когда говорят, что Украина вошла в почетный круг стран мировой оси зла, куда уже попали Иран, Северная Корея и другие любители твердой руки.

В таких странах закрывают социальные сети, потому что они являются основой гражданского общества и активность в них направлена против действий власти. И прикрывая сеть власть борется с активностью гражданского общества. И теперь, вы серьезно считаете, что в одноклассниках было активное гражданское общество? Которое мешало власти. Или вконтакте? А может это все является частью фейсбука, популярность которого в результате указа должна вырасти? И тогда указ будет иметь обратный эффект, затягивая в орбиту активной части общества все больше людей?

Мир не черно-белый. И нельзя смотреть на все действия власти как на способ борьбы с собой любимым. Если вы так делаете и так считаете, то это паранойя. И логика закрытия Вконтакте совершенно очевидна в логике войны. Всем очевидно, что его контролирует ФСБ. Всем очевидно, что товарищ майор видит все. И дать товарищу майору даже не возможности для пропаганды, а скорее такую статистическую базу, особенно после опыта победы Трампа, более чем глупо.

Тем более, как показывает опыт Грузии, Россия не пытается поставить после войны пророссийскую власть. Их цель – привести к власти популистов, которые будут нейтральны к России и просто будут саботировать реформы. И не дать России такой рычаг, вполне разумная аргументация для указа. Достаточная или нет – вопрос другой. Дискуссионный. Но он точно не относится к вопросу свободы слова.

У власти достаточно грехов. С ними и надо бороться. А не выдумывать другие, мифические, и воевать с ними. Тем более, не стоит выдумывать страшилке о диктаторах, которые далеки от украинской реальности также, как ВВП на душу населения Украины далеко от швейцарского.

Джерело: site.ua

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