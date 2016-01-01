Зради та перемоги бюджетної ночі

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держбюджет-2017

За що голосували нардепи у найдовшу ніч року?

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В очередной раз внешняя мишура может исказить суть. Украинская власть, как наркоман, который держался-держался, а потом вдруг сорвался в самом конце, прошла все этапы бюджетного процесса почти идеально и вовремя, но в конце опять скатилась в ночные голосования не пойми чего с голоса. Что очень плохо. И очень неправильно. Но при этом надо отметить, что суть проголосованного вчера не так и страшна и ближе к позитиву.

Бюджет – это хорошо. Ключевой показатель, дефицит в 3%, абсолютно здоров, пусть есть некоторые вопросы, например по прибыли НБУ. К сожалению, идет рост госрасходов по отношению к ВВП (снижение этого показателя было очень важным достижением Наталии Яресько, о котором мало кто знал), который удалось снижать два года подряд, но не критично. Параллельно, пока все расписывали таблички и готовились к ночи, удалось проголосовать много полезных законов. Например изменение в налоговом администрировании. Во многом прорывные. Высшая рада Правосудия. Дерегуляция.

При этом, проголосовали вовремя. И не надо говорить о самолетах, которые ждали депутатов. Это глупости. Еще слишком рано для перелетов в теплые края. Просто когда люди не знают чем объяснить, то говорят о чартерах. Слушаетелям ведь понравится. Старались, судя по всему, чтобы успеть до Рождественских каникул в Вашингтоне. Чтобы показать бюджет МВФ и запустить процесс получения следующего транша. Так что, если все пойдет по плану, то уже до конца января, а может и до инаугурации Трампа, мы получим новый транш на 1,3 млрд. долларов. Мелочь, но приятно.

Есть ли зрады?

Да безусловно. Правительство получило 274 голоса в раде, дисциплинировано проголосовали Ляшко, Воля Народа и Видродження. Эти ребята никогда не голосуют бесплатно. Или по политическим мотивам. Ничего личного, только бизнес. Поэтому пожарные машины, 2% ренты только для нефти, экспортное агентство и другие приятные плюшки для пацанов. Плохо ли это? Безусловно. Смертельно ли – нет. Поскольку покупали голоса с запасом, то значит с каждым можно было торговаться и умерить аппетиты. В конце концов, реестр по НДС теперь наконец-то один. В прошлом году пришлось заплатить такую, высокую, цену. И да, по-другому они бы никогда за бюджет не проголосовали. Запаса голосов нет. Поэтому имеем дело с неизбежностью. И расстраиваться по этому поводу смысла нет, ведь это было ожидаемо. Можно лишь ставить цель избежать такого человеческого материала в следующей Раде.

Чутким к проблемам налоговой депутатам удалось сохранить базы под контролем ГФС. Зрада? Очевидно. Особенно сейчас, когда в Минфине сидят правильные ребята, а ГФС воспринимается как коррупционное кубло. Но является ли это институциональным изменением? Вряд ли, потому как может так случится, что поменяют министра финансов и уже там будет такое кубло, что Насирову и не снилось (хотя представить это трудно) и тогда снова появится проблема. Может поэтому и МВФ против. Поэтому стратегически это не такая большая проблема, как тактически. Зато много полезных норм удалось провести.

Адепты точек роста создали экспортное агентство. Зрада? Наверное. Но вряд ли она будет так уж дорого стоить бюджету. Это не системная проблема. И не создает таких системных проблем. А так, небольшая кормушка.

Проголосовали гос гарантию для вкладов всех банков? Да, это плохо уже стратегически. Сейчас может и поможет унять панику, но будет негативно влиять на конкуренцию на рынке. Тем более, сейчас у нас доля государственных банков на рынке выше 50%. Но меняет ли это что-то по сути? Вот у нас уже долгое время у Ощадбанка была 100% гарантия, а у Укрэксимбанка ее не было. Меняло ли это что-то по отношению государства к проблемам этих банков? Нет. Государство всегда спасало свои банки, вне зависимости от того, есть там какая-то гарантия на вклады или ее нет. В итоге, по сути, этот закон совершенно ничего не меняет. И со временем его можно будет отменить, скопом забрав гарантию у всех, даже у Ощадбанка.

И вроде картина складывается позитивно. Хотя ночь темна и полна ужасов. И мало ли что еще не заметно из того, что в самую длинную ночь в году проголосовали депутаты.

Джерело: блог Сергія Фурси

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