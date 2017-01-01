Чи повернеться Янукович, щоб керувати Донбасом?

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Поки що банкет з нагоди возз'єднання Януковича з Донбасом відкладається

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Известно, что самое отвратительное – это самоцитирование, но это так приятно. Только вчера я, комментируя интервью Виктора Януковича, упоминал свою идею, что неплохо бы было, если бы Януковича отправили лидером Донецкого региона. Он, как принято говорить, плоть от плоти этой удивительно земли: наполовину бандит, наполовину «совок». Но это мне он может не нравиться, но вот тамошний народ, как мне казалось, принял бы его на ура. И было бы им там такое полное счастье в составе единой Украины, потому что Янукович о привычке быстро бы навел там порядок: сепаратисты бы были отстреляны, а привычная коррупция немедленно восстановлена. А что касается сепаратистских настроений, то кто бы о них не вспомнил, тот быстро бы отправился вслед за Моторолой и Гиви.

Но Янукович обрубил мои прекрасные мечты своим бездарным интервью. Знаете, хоть ты бездарный президент, хоть кукла, которую дергают из Москвы, но должна же быть в твоем интервью хоть одна живая мысль, кроме чувства обиды, что проклятый Запад и родные фашисты тебя, такого прекрасного и удивительного, изгнали из такого сладкого президентства. Так что, прочитав интервью, я понял, что моим волшебным мечтам не сбыться, ибо для того, чтобы руководить таким проблемным регионом да еще в такой сложной ситуации, нужно иметь в голове еще пару клёпок, которые, видимо, растворились от жаркого ростовского солнца. Короче, дал я отлуп, но не тут-то было.

Оказывается, помощник бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта – Константин Климник(что-то такое русско-украинское есть в этой фамилии)— разработал план возвращения Януковича. Называется это все «Мариупольский план» и предусматривает мою несбывшуюся мечту – засунуть Януковича на Украину в качестве регионального лидера. Но история эта мне напоминает фразу про водку, что ее пить можно, но вопрос где, когда, с кем и сколько. Вот если бы мне предложили одного Януковича, но тут же забрали в Россию вооруженных «бандюков» и их оружие, я бы согласился. Но план предусматривает сотрудничество Януковича со славными защитниками Донбасса. А это совсем другая история.

Кроме того, не понятно как согласовывается Янукович с Минским процессом. То есть закроют ли границу от славной России, если Янукович окажется в Донецке? В общем, у политологов, как видимо, появилась новая игрушка под названием «можно ли встроить Януковича в украинскую жизнь». Думаю, это будет сложно, причем именно из-за самого Януковича, который вместо восстановления Донбасса от своих друзей будет ныть, что проклятый Запад и глупые украинцы не понимают его величия. В общем, пока что банкет по случаю воссоединения Януковича с Донбассом откладывается. Потому что руководить регионом можно поставить любого, но важный вопрос тут – кто он, что умеет, чего хочет и главное, есть ли у него мозг, или только ниточка для дергания. Точно как в вопросе с водкой.

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