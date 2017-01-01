Чому жодне угруповання не вязло на себе відповідальність за теракт у Пітері?

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метро у Санкт-Петербурзі

Все забудеться, мине ще кілька тижнів і згадувати петербурзьке нещастя будуть тільки родичі загиблих

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На прошлой неделе произошло много событий. И главным, конечно, была бомбардировка американцами сирийской авиабазы. Считается, что Трамп показал себя «мужиком», но и Путин тоже показал себя «мужиком», ибо со своим ближайшим другом Ираном он объяснил Трампу, что тот почти дошел, или даже пересек какую-то красную линию.

Пока Трамп и Путин рисуют красные линии, кое-что почти совсем забылось. А это кое-что — самый громкий теракт последнего времени. Теракт в Санкт-Петербургском метро.

Казалось бы, этот теракт должен стать главной темой страны. Ну, во-первых, мы должны знать, кто это сделал и почему. Во-вторых, в контексте этого теракта надо бы обсудить национальную политику России, ибо если считать, что теракт совершил молодой парень, приехавший с просторов бывшего СССР и получивший российское гражданство по нынешней ускоренной процедуре, то следует спросить — а сколько еще террористов из бывших союзных республик, сделают гражданами России по этой же ускоренной процедуре.

Конечно, Путин не против, чтобы его вымирающий электорат пополнялся ничего не понимающей в российской жизни, едва знающей русский язык, но вечно благодарной за российский паспорт молодежью, но это личный интерес Путина. А вот в чем тут интерес России — так никому и не известно.

А что мы вообще знаем про этого парня? Известно только то, что после взрыва он в кусках. Мы знаем, что его знакомые утверждают — он хотел учиться и жениться. А еще мы знаем, что никто не взял на себя ответственность за этот теракт. Помните? Что бы ни случилось в России, даже если где-то взрывается детская хлопушка, тут же какие-нибудь бородатые моджахеды берут на себя ответственность, хотя не имеют этому детскому взрыву никакого отношения. В этот раз — молчок. А раз все так, то в голову лезут всякие мысли о том, кто именно устроил этот теракт и для чего он нужен именно сейчас.

Конечно, все забудется, пройдет еще пару недель и вспоминать петербургское несчастье будут только родственники погибших.

На это власть и рассчитывает.

Джерело: Эхо Москвы

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