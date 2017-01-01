Чому звичайним росіяни подобається Рамзан Кадиров

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рамзан Кадиров

Народу російському подобається, як майстерно лідер Чечні доїть Росію. Народ, правда, не дуже розуміє, що це він їх доїть, але тут для народу важливий не результат, а сам процес

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По утверждению ВЦИОМ доля россиян, которые уважают Кадырова, повысилась с 31 до 42 процентов. Конечно, либеральные политологи тут же сказали, что «вы же понимаете, это прокремлевский ВЦИОМ, он манипулирует цифрами». Но я не думаю, что эти цифры – подделка. Любой российский политик вряд ли захочет иметь повышение рейтинга публичное. Потому что публично рейтинг имеет право повышаться только у Путина, иначе это вредно для здоровья. Думаю, что это верные цифры. Именно у Кадырова, презирающего законы и правила современной жизни, потому что сама страна живет по законам отрицания законов и цивилизованных правил.

Вспомним хотя бы приговор блогеру Соколовскому. Кадыров – это такое наиболее дикое воплощение вольницы и неподчинение федеральному центру, что является, по сути, тайным желанием любого россиянина, задушенного властью и коррупцией. Но обычный россиянин сказать «нет» не может, а Кадырову это в легкую. Россиянин ищет противовесы и находит их странным образом в Кадырове.

А еще обычному россиянину нравится двуличность Кадырова. Это такая постсоветская двуличность… такая, вообще-то, советская. Помните, когда ты клянешься в верности КПСС и называешь себя простым солдатом революции — а на самом деле и эту партию и революцию ты в гробу видал. Так и Кадыров клянется в верности Путина, называет себя его солдатом. А на деле этот солдат, его республика вроде как 3 миллиарда в год на Чечню они получают вот за эти заявления такого патентованного скромника.

И народу российскому это жульничество нравится, потому что нравится, как мастерски лидер Чечни доит Россию. Народ, правда, не очень понимает, что это он их доит, но тут для народа важен не результат, а сам процесс.

Часто Кадырова сравнивают со Сталиным, но тут я не соглашусь: Сталин все-таки огромный Советский Союз строил, а Кадыров строит свой родной регион. Но россиянам все равно. Сердцу не прикажешь.

Поэтому растет насилие в Чечне, растут преследования людей по разным признакам. Растут угрозы в адрес критиков этого насилия. Но россиянам нравятся угрозы в адрес СМИ, исчезновение людей, преследование геев. Россияне это видят и говорят: «Вот этому человеку мы можем доверять сегодня больше, чем вчера», – и доверяют.

Джерело: Эхо Москвы

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