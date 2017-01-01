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    Думки вголос

    Китайські ракети на кордоні з РФ та мовчання російських ягнят

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Сьогодні, 12:55
    • Розсилка

    Телевізор розповість росіянам, що ці ракети на благо, що китайське військове будівництво – це не НАТО

    Мовою оригіналу

    У Эдгара По есть стихотворение «Ворон». В нем классик всевозможного литературного ужаса описывает ночь и стук в его дверь:

    «Но душа моя горела, 
    притворил я дверь несмело. 
    Стук опять раздался громче; 
    я подумал: «Ничего, 
    Это стук в окне случайный, 
    никакой здесь нету тайны: 
    Посмотрю и успокою 
    трепет сердца моего, 
    Успокою на мгновенье 
    трепет сердца моего. 
    Это ветер, — больше ничего».

    Короче, автор убедил себя, что это лишь ветер, открыл дверь… 
    Ну, дальше сами прочитаете. 
    Теперь к делу.

    Вот у нас есть талантливая троица во внешней политике. Есть Путин, который этой политикой руководит; есть Лавров, который эту политику претворяет в жизнь; и есть Захарова, которая высокомерно объясняет плебсу, как правильно и патриотично эту политику понимать.

    Так вот, случилась неувязочка: Китай взял и неожиданно разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с Россией. Дальность полёта – 14 тыс. километров.

    Какова же реакция России. Она высказана устами Пескова.

    Цитата первая: «Российские власти не считают угрозой размещение китайских межконтинентальных баллистических ракет неподалеку от границы двух стран».

    Конечно, тут уместно спросить – а почему «не считают угрозой».

    Песков это не поясняет. Но ведь это странно – вчера ракет не было, а сегодня их поставили. Далее Песков говорит так: «Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны»

    Погодите, а почему «какие-либо», то есть любые! действия «не воспринимаются как угроза?» Кроме того, Песков передёргивает, он говорит о военном строительстве, а перетаскивание ракет к границам России с другого места – это строительство?

    Но далее, уже для лохов, Песков говорит фразу, которая должна всех успокоить. Звучит она так:«Пекин является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане».

    То есть, эта фраза и есть гарантией, что эти ракеты размещены у границ России… в виде шутки, ну так скажем.

    Но лохи, для которых Песков устраивает этот словесный цирк, кое-что помнят. Они помнят «великую дружбу» СССР с гитлеровской Германией, поздравления «господина Гитлера» с национальными праздниками «от всего советского народа» и напоминание, что СССР и Германия являются стратегическими союзниками.

    Понятно, что будет дальше. Телевизор нам расскажет, что эти ракеты нам во благо, что китайское военное строительство это не НАТО. Что китайские ракеты на наших границах – это совсем не та военная угроза, из-за которой был отторгнут Крым. Потом политологи на кремлёвской зарплате объяснят, что это угроза совсем не нам, а Трампу. А далее откроет рот Захарова, которая поиздевается над глупцами-либералами, которые не верят великому китайскому другу.

    Весь этот цирк еще впереди.

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    Но есть то, что сейчас: это китайские ракеты, появившиеся на наших границах и наше молчание ягнят, как в стихотворении Эдгара По. Есть испуганный шёпот Кремля в адрес Китая – это не ракеты, это просто ветер, и больше ничего…

    И есть еще Путин, который сдулся.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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