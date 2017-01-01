Кремль нічого не зробить, навіть якщо вистрибне з штанів

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний

Звичайно, влада зробить все, що може. Але вона не може фактично нічого, крім як заарештувати Навального. Знову заарештувати, що додасть йому ще більшої популярності

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В России телевидение состоит более чем из 400 каналов собственного производства. То есть, российского. Да только кто их смотрит? Смотрят в основном «зомбоящик» — государственный зомбоящик где день и ночь полируют мозги, плюя слюной и вынося прямо в студию ведро с надписью «г*вно» — уже и до того дошли. И шутки, что государственное телевидение показало, как оно называется и из чего состоит, в данном случае вполне уместны.

На этом фоне кремлевского теле-безумия произошло событие, которое трудно переоценить: Навальный сидел в YouTube час, а также отвечал на вопросы, рассказывал о своих идеях и как он представляет себе Россию. Я не знаю, наберет ли этот час в YouTube столько же, сколько его фильм про Димона, но считаю это событие для этой недели важнейшее. Теперь фактически у Навального свое телевидение, с которым Кремль ничего не может сделать, даже если выпрыгнет из штанов. Раз в неделю, без всяких помех, Навальный будет мочить власть. И гарантирую вам, что через полгода аудитория его канала будет сравнима с аудиторией всего вонючего гос-зомбоящика.

Конечно, пенсионеры-запутинцы его смотреть не будут. Но не потому, что не хотят. Просто пока не умеют пользоваться компьютером. И, однако, не сомневаюсь, что и они освоят — мой отец же слушал «голоса» сквозь глушилки, так и тут будет, — внучек покажет, как правду слушать. Но главной аудиторией канала Навального будет та самая школота и все, кому до 50. Это будет его электорат, который просто не смотрит зомбоящик и не хочет быть зомби.

Конечно, власть сделает все, что может. Но она не может фактически ничего, кроме как арестовать Навального. Снова арестовать, что придаст ему еще большей популярности. Кроме того, за его место ведущего сядет, например, Волков, или кто-то еще. А есть еще их канал «Кактус», хотя, возможно, это одно и то же. В общем, есть место в YouTube, которое связано с именем Навального, где свободное слово присутствует каждый день по утрам, ну и в виде каких-то отдельных роликов, фильмов и его выступлений.

Короче говоря, важно, что из рук Кремля выбит его главной и последний козырь: отчаянная паршивая пропаганда, которой оболванивают людей – козырь бит. Конечно, Навального легко можно было бы уничтожить, совершив в стране реформы и сделав жизнь человеческой, но на это власть неспособна. Поэтому всевозможные Кургиняны, Прохановы и прочая телевизионная нечисть должны помнить: они брызгают слюной последние месяцы.

Джерело: Эхо Москвы

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