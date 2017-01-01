Потрібно готуватися до зими в російсько-американських відносинах

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

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Російсько-американські відносини

В Росії вже на машинах розпочали писати, хто такий Трамп

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Путин призвал поменьше хвалить Трампа по телевидению. Слух этот в какой-то степени подтвердился телеобозревателями – Трамп переместился с первых тем по сетке новостей пониже. Думается, что это облегчило жизнь Кремля – раньше, когда кричали, что Трамп «молодец», приходилось касаться и скандалов вокруг Трампа. Теперь же всякие заявления, что Россия на что-то Трамповское влияла, можно вообще опустить в новостях. Ну, есть там такой седой президент – пока он невменяем, конечно, — в смысле, что еще не понял, как любить Россию, но когда поймет, тогда мы его в сетке новостей выше и поднимем.

Какой из этого вывод? Он таков, что российский гражданин никак не может получить адекватный портрет Трампа, понять, что он делает, за что он и против чего. Вместо этого, как при ЦК КПСС, портрет Трампа просеян сквозь призму указа, как его понимать и трактовать. Правда, слава Богу, Господь придумал интернет, так что можно полюбоваться всякими карикатурами на этот счет. Есть и фото – там уже на машинах написано, кто такой есть Трамп. Не хочу этого повторять, но думаю, что пока это фотомонтаж, но скоро, опять же, мне кажется, все это будет писаться.

Потому что вариант России не поступиться ничем, но получить Трампа, а с ним и весь Запад, — как-то этот вариант не проходит. А позиция России именно в этом. Так что приготовимся к долгой зиме в российско-американских отношениях, несмотря на приход географической долгожданной весны.

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