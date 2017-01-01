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    Думки вголос

    Що робитиме Росія, якщо Україна знову виграє Євробачення?

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Сьогодні, 19:17
    • Розсилка
    <span>Юлія Самойлова</span>
    Юлія Самойлова

    Ось як чавлять бульдозером морожені тушки гусенят або заборонені сири, так в Кремлі вирішили, що конкурс своїм громадянам показувати нема чого

    Мовою оригіналу

    Не будем повторяться – раз Украина приняла решения не пустить певицу Самойлову на «Евровидение», а Россия отказалась показать её номер дистанционно, либо заменить исполнительницу, то всё – выступления России не будет.

    Мне очень жаль Самойлову, её выступление, возможно, могло бы стать украшением конкурса, но вмешалась политика. Она выступала в Крыму, а для Украины это нарушение закона. Её назначили чисто по политическим соображениям, и никак иначе. Подтверждением этому стало заявление России, что Самойлову отправят на следующий год на новое «Евровидение».

    Но тут возникает вопрос: так как выбирают претендента? Из Кремля? А если на следующий год появится какой-то самородок, да такой, что вся страна ходуном будет ходить? Я понимаю, что по телевидению будут петь всё те же Кобзон Иосиф и Распутина Маша, но если интернет будет с ума сходить по кому-то другому и этот другой будет самым популярным в стране, то кто поедет?

    А как будут выбирать? Раньше народ что-то решал, какие-то отборы были, SMS голосования, народ болел за кого-то, страсти бурлили. Но выходит, что Кремль уже и на конкурс лапу свою диктаторскую наложил. Нужно было уконтрапупить Украину, и директивно делегировали на конкурс, кого решили, в тихом кабинете, послав всех фанатов «Евровидения» подальше. И, как видите, и на следующий год уже анонсирована роль этих же фанатов как овощей – решено, что пошлют ту же Самойлову. То есть, вы её в Киеве не приняли, но она всё равно на конкурсе выступит, только не на вашем.

    Но я кремлёвцев хочу спросить: а если вдруг конкурс снова выиграет Украина, что делать будем? Опять бровки хмурить?

    Только это и останется.

    Знаете, вот эта история с «Евровидением» — она ведь не про песни, а про политику. Она про Кремль, который все живое превращает в мертвечину, про административное мурло, которому даже в голову не приходит, что смысл этого конкурса в том, что люди что-то решают.

    То, что мурло захватило конкурс, становится понятно и по решению не транслировать его в России. Вот как давят бульдозером мороженые тушки гусят или запрещённые сыры, так в Кремле решили, что конкурс своим гражданам показывать незачем. Раз нашей девушки не будет, то и нечего смотреть.

    Вопрос: а граждан про запрет спросили? Да нет, граждан в очередной раз послали. И снова чисто политическое решение, ведь на каком-то «Оскаре» ведь тоже нет российского фильма, но его же показывают.

    Короче, стоит только удивляться, как граждане позволяют так над собой издеваться. 
    Но в этом идиотском решении есть и плюс: вся молодёжь посмотрит конкурс по украинским каналам в интернете. Там будет много украинского языка и красивых съёмок Украины. 
    Так что, административное мурло, наказывающее своих же граждан, снова проиграет.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Євробачення конкурс путінський режим Юлія Самойлова
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