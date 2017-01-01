  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Матвій Ганапольський
    Думки вголос

    Теракт у метро Санкт-Петербурга та консолідація росіян навколо Путіна

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Сьогодні, 19:27
    • Розсилка

    Якимось дивним чином ув'язується терористична витівк з правом будь-якого росіянина на мітинг, ходу та демонстрацію

    Мовою оригіналу

    Я ни на что, конечно, не намекаю, но все избирательные кампании Владимира Путина каким-то образом совпадали с терактами, достаточно посмотреть статистику. То дома взрывались, то в метро взрывалось. В общем, у пропагандиста Дмитрия Киселева на российском телевидении есть историческая фраза – «Совпадение? Не думаю». Но не будем ни на что намекать. Будем считать, что Владимир Путин святее Папы Римского, никакого отношения к терактам, которые удивительным образом совпадают с его президентской кампанией и выборами, где он может предложить населению так называемую консолидацию через выборы, что в этом нет никакого совпадения.

    Но то, что предлагают* услужливые сервильные всякие товарищи из Государственной Думы и Совета федерации – это прямое нарушение конституции Российской Федерации, которая предусматривает свободу митингов, шествий и собраний. Таким образом увидев один раз, что на улицу вышли люди (последние выступления молодежные), которые не подвержены путинской телевизионной пропаганде, увидев, что они хотят что-то другое вместо унылой путинской сырости - вдруг происходит теракт. И каким-то странным образом увязывается террористическая выходка – не важно, кто ее сделал: террорист-одиночка или ФСБ – каким-то образом она увязывается с правом любого россиянина на митинг, шествие и демонстрацию.

    О чем это говорит? Скажу словами Дмитрия Киселева – «Совпадение? Не думаю».

    * Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ввести мораторий на митинги после теракта в метро Петербурга.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія теракт ФСБ метро Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ