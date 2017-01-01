Теракт у метро Санкт-Петербурга та консолідація росіян навколо Путіна

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якимось дивним чином ув'язується терористична витівк з правом будь-якого росіянина на мітинг, ходу та демонстрацію

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Я ни на что, конечно, не намекаю, но все избирательные кампании Владимира Путина каким-то образом совпадали с терактами, достаточно посмотреть статистику. То дома взрывались, то в метро взрывалось. В общем, у пропагандиста Дмитрия Киселева на российском телевидении есть историческая фраза – «Совпадение? Не думаю». Но не будем ни на что намекать. Будем считать, что Владимир Путин святее Папы Римского, никакого отношения к терактам, которые удивительным образом совпадают с его президентской кампанией и выборами, где он может предложить населению так называемую консолидацию через выборы, что в этом нет никакого совпадения.

Но то, что предлагают* услужливые сервильные всякие товарищи из Государственной Думы и Совета федерации – это прямое нарушение конституции Российской Федерации, которая предусматривает свободу митингов, шествий и собраний. Таким образом увидев один раз, что на улицу вышли люди (последние выступления молодежные), которые не подвержены путинской телевизионной пропаганде, увидев, что они хотят что-то другое вместо унылой путинской сырости - вдруг происходит теракт. И каким-то странным образом увязывается террористическая выходка – не важно, кто ее сделал: террорист-одиночка или ФСБ – каким-то образом она увязывается с правом любого россиянина на митинг, шествие и демонстрацию.

О чем это говорит? Скажу словами Дмитрия Киселева – «Совпадение? Не думаю».

* Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ввести мораторий на митинги после теракта в метро Петербурга.

Джерело: Обозреватель

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