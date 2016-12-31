Як Путін підставляє Трампа

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін, мабуть дійсно вважаючи Америку країною лохів, робить все, щоб «втопити» Трампа

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Решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов, чего не припомниться с восьмидесятых годов, поставило Трампа в идиотскую ситуацию. Решение Обамы можно было бы считать лишь местью новому президенту за его выигрыш, если бы не то обстоятельство, что американская контрразведка действительно подготовила доклад, в котором подробно описаны действия России по дестабилизации американского выборный процесса. А зная дотошность американцев по написанию подобных документов, можно предположить, что президенту придётся все это выслушать и прочитать. Да он, собственно, уже согласился встретиться со спецслужбами, ибо невнимание к выводам собственной разведке грозит импичментом. Так что, поверит Трамп выводам доклада, или нет, но реагировать придётся.

Более того, даже если любовь с Путиным начнётся с первого дня, отменить новые и прошлые санкции, а также возвращать дипломатов сразу не получится: во-первых, это может не позволить Конгресс. Да и странным будет выглядеть такая пылкая любовь к лидеру страны-агрессора.

Но Владимир Путин, видимо действительно считая Америку страной лохов, делает всё, чтобы «утопить» Трампа.

Как известно, вначале поползли слухи о жёстких «ответках» Кремля на высылку, но потом, после недолгой паузы, суровый кремлёвский властитель совершает для российской дипломатии невиданное – будучи «маньяком отмщения», что показала история со сбитым российским военным самолётом и Эрдоганом, Путин одевает костюмчик пушистого новогоднего зайчика. Он называет дипломатию Обамы «кухонной», отказывается от ответных шагов по высылке дипломатов и… приглашает американских детей дипломатов на Новогоднюю елку в Кремль.

Конечно, дети не придут, это миролюбие для путинского телевизора, но расчёт и в том, что «Трамп оценит».

Не оценит, ибо всепобеждающая глупость такого шага очевидна – пока подсаженные на пропаганду собственные граждане будут славить доброту кремлёвского Дедушки Мороза и не спросят, почему дети американских дипломатов в Кремль приглашены, а дети родителей, умерших от отравления настойкой боярышника нет, в Америке обязательно приступят к прямым вопросам.

И первый будет такой: чем должен оплатить Трамп такую доброту российского диктатора. А может уже оплатил? И означает ли всё это, что в политике утратил силу тезис, что не важна дружба, а важны интересы.

Своей театральной добротой Путин жестко подставляет Трампа, которому придётся выбирать между весёлой Елкой в Кремле и мрачным шпионским повествованием собственных спецслужб.

Так неужто, в этой ситуации, он прогонит собственную разведку и выберет Елку в Кремле?

Но даже если доклад на Трампа не произведёт впечатления, Путин все равно уже похоронил нормальное сближение с Вашингтоном, ибо назойливое предложение дружбы – это не более чем опускание Трампа до уровня подрядчика в деле строительства путинского «Храма отмена санкций и иконы признания Крыма» — ведь путинский набор надежд на нового лидера США хорошо известен.

И тут просто поражает тупость кремлёвских стратегов, которые считают, что и Америка подсела на Киселёва-Соловьёва, и ею можно крутить, как российскими гражданами.

Бездарно «отрывая» Трампа от республиканского окружения, настроенного, кстати, более чем критично, Кремль строит для Трампа могилу, в которой он будет похоронен под ворохом подозрений, что его победу выковал Путин со своими хакерами.

А это ровно то, что предполагает Обама.

Джерело: Эхо Москвы

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