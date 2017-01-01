Чого очікувати Україні від нового президента Німеччини

Олексій Гарань Професор політології Києво-Могилянської академії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наступник Штайнмайєра Мартін Шульц на посаді глави СДП — це виклик соціал-демократів Меркель

Насправді ніякої інтриги у висуванні Штайнмайєра на посаду президента Німеччини не було, це — суто внутрішньо-політичні розклади. І ця кандидатура висувалася консенсусно від двох основних політичних партій (ХДС та СДП), які, з одного боку, зараз складають коаліцію, а з іншого боку є основними політичними конкурентами в Німеччині. Це було відомо заздалегідь. Штайнмайєр певний час був лідером соціал-демократів, і був конкурентом Ангели Меркель у боротьбі за посаду канцлера. Потім він був на посаді міністра закордонних справ в коаліційному уряді. Його взагалі характеризують як політика достатньо помірковано, схильного до політичних компромісів. Ну і головне, що посада федерального президента є суто представницького, тому реально президенти Німеччини не впливають на політичний процес. Вони скоріше повинні мати авторитет і бути певними моральними фігурами. Саме у Штайнмайєра репутація хороша.

Якими можуть бути наслідки обрання Штайнмайєра для України? Враховуючи законодавчі обмеження президента, то думаю, цей факт для України буде мати невеликий вплив. Свого часу на посаді міністра зовнішніх справ Штайнмайєр брав активну участь в діяльності нормандської четвірки, робив деякі заяви про необхідність враховувати інтереси Росії в цьому процесі. Деяку критичну реакцію викликали його заяви про швидке просування до виборів на окупованих територіях. Українська експертна думка достатньо гостро на це реагувала. Але ми маємо зазначити, що попри ці заяви, німецька зовнішньо-політична лінія сильно еволюціонувала від «Путін ферштейн» до критики Путіна і до врахування інтересів України. Західні партнери з розумінням сприйняли те, що Україна зараз не погодилась надати особливий статус Донбасу, і поставила на паузу внесення змін до конституції. Санкції ж проти Росії було продовжено. В цьому очевидна заслуга канцлера Меркель, але Штайнмайєр теж був міністром закордонних справ у цей період, а тому, певно, що це було спільне рішення.

Зараз інтрига полягає в тому, наскільки успішним буде наступник Штайнмайєра – новий лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та екс-голова Європарламенту Мартін Шульц. Він досить сильний лідер для того, щоб вести на вибори СДП, яка дуже хоче кинути рукавичку Меркель на виборах, що відбудуться у вересні 2017 року.

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