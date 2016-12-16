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    Думки вголос

    Навіть вороги України усвідомили, що нас не захопити без мови

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка

    Що мені подобається – всі почали переходити на українську

    Радіо «Вести» перейшло на українську, відомі проросійскі блогери почали робити дописи українською, тобто навіть вороги усвідомили, що цю землю не взяти без мови. Неможливо інтегрувати якесь суспільство, не вміючи оперувати його кодом.

    Тепер друзі обирайте не мову, якою до вас звертаються ЗМІ чи мовники, а сенси.

    Обирайте СЕНСИ.

    Я же буду продолжать периодически писать по-русски – для тех варьятов, которые ничего не поняли даже с гугл-транслейтом. Мое дело – работа с «той» аудиторией. Объяснение смыслов, кодов и значений для них.

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    Проте, в міру нарощування американських танків у Європі я буду все більше писати українською ;)

    Ну і це, нас просто вишиванкою чи мовою не взяти. Ми переможемо не тому, що ворог вміє нас переконувати чи допитувати мовою. Ми переможемо, бо наша мета – єдина, неподільна і сильна Україна!

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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