Навіть вороги України усвідомили, що нас не захопити без мови

Мирослав Гай Блогер

Мирослав Гай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що мені подобається – всі почали переходити на українську

Радіо «Вести» перейшло на українську, відомі проросійскі блогери почали робити дописи українською, тобто навіть вороги усвідомили, що цю землю не взяти без мови. Неможливо інтегрувати якесь суспільство, не вміючи оперувати його кодом.

Тепер друзі обирайте не мову, якою до вас звертаються ЗМІ чи мовники, а сенси.

Обирайте СЕНСИ. Я же буду продолжать периодически писать по-русски – для тех варьятов, которые ничего не поняли даже с гугл-транслейтом. Мое дело – работа с «той» аудиторией. Объяснение смыслов, кодов и значений для них. Читайте також Мовознавець Олександр Пономарів: Написання імен українською треба закріпити законом. Бо що це за Даніїл чи Крістіна? 7 Сiчня, 18:00 Проте, в міру нарощування американських танків у Європі я буду все більше писати українською ;) Ну і це, нас просто вишиванкою чи мовою не взяти. Ми переможемо не тому, що ворог вміє нас переконувати чи допитувати мовою. Ми переможемо, бо наша мета – єдина, неподільна і сильна Україна!

Джерело: блог Мирослава Гая

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