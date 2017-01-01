Обстріли Красногорівки та G7: бойовики намагаються тиснути на світову спільноту

Мирослав Гай Блогер

Мирослав Гай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руйнування у Красногорівці

Це вже не вперше спостерігається, ви можете подивитись за три роки війни ситуації, коли відбуваються у світі переговори, в яких обговорюють питання України та введення санкцій за російську агресію, неодноразово в ці моменти починається посилення обстрілів

Вчора о 6-й годині ранку противник вів вогонь по жилим масивам Красногорівки. Під обстріли потрапили міська лікарня і школа. У школі відповідно почалась пожежа. Пошкодження отримали вісім цивільних осіб. Противник вів обстріли з різних видів озброєння, зокрема РСЗВ «Град», і наскільки нам відомо, велась боротьба з танком. Противник не в перший раз робить такі обстріли, але систематичність, з якою почали обстрілювати житлові цивільні квартали, де немає ніяких військових, трошки змушує напружитись.

Ми думаємо, що ці обстріли пов’язані з самітом G7, який відбувався в ці дні на Сицилії. Це вже не вперше спостерігається, ви можете подивитись за три роки війни ситуації, коли відбуваються у світі переговори, в яких обговорюють питання України та введення санкцій за російську агресію, неодноразово в ці моменти починається посилення обстрілів. Ми думаємо, що це є спосіб тиснення на світову спільноту і українців, намагання вивести нас на мирні переговори з росіянами на їх умовах.

Це не була спроба штурму Красногорівки ні в якому разі. Їм (бойовикам – Ред.) було зручно обстрілювати, тому що вона знаходиться на лінії розмежування. Також вони зараз б’ють по тих місцях, куди раніше не стріляли, по нових. Тут висновків буде багато. Можливо у противника в той момент на цій ділянці було скупчення потрібної техніки.

Джерело: Обозреватель

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