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    Думки вголос

    Пашинській - це шанс влади

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Вчора, 08:18
    • Розсилка

    Арештуйте, судіть і посадіть його і доведіть, що в країні є зміни.

    Мовою оригіналу

    Ведь по закону, любой бы в его ситуации сел.

    Мне плевать защищал ли он честь жены или свою. По закону, на его месте сел бы в тюрьму любой рядовой гражданин Украины.

    Мне плевать, что закон идиотский, противогражданский, нарушает любые права человека. Все эти годы, при нападении урков на людей, после самообороны садили людей. Всегда. Пусть сядет.

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    А потом уже пересмотрите, а вернее создайте заново закон об оружии и самообороне. Жизнь гражданина должна быть первейшей ценностью. Как в конституции. Пока это не так.

    Джерело: блог Мирослава Гая

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