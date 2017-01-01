Пашинській - це шанс влади

Мирослав Гай Блогер

Мирослав Гай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арештуйте, судіть і посадіть його і доведіть, що в країні є зміни.

Мовою оригіналу

Ведь по закону, любой бы в его ситуации сел.

Мне плевать защищал ли он честь жены или свою. По закону, на его месте сел бы в тюрьму любой рядовой гражданин Украины.

Мне плевать, что закон идиотский, противогражданский, нарушает любые права человека. Все эти годы, при нападении урков на людей, после самообороны садили людей. Всегда. Пусть сядет.

А потом уже пересмотрите, а вернее создайте заново закон об оружии и самообороне. Жизнь гражданина должна быть первейшей ценностью. Как в конституции. Пока это не так.

Джерело: блог Мирослава Гая

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