Передвоєнні санкції США проти Росії

Мирослав Гай Блогер

Мирослав Гай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антиросійські санкції

Трамп працюватиме на інтереси США, а існування Росії не в інтересах США

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Итак, я долго разбирался с санкциями, которые подложил Обамычь под елочку на НГ, с этой высылкой дипломатов и т.д.

И есть чем Вас порадовать, украинцы. Это не простые санкции. Это предвоенные.

Дело в том, что ФСБ и ГРУ РФ сотрудничают с другими разведками и силовыми ведомствами разных стран. В общем называется около 120 стран, но по факту больше. Добавьте еще сюда террористические организации. Сотрудничество это необходимо для разных целей. Например, для борьбы с терроризмом, обмена данных по угрозам, слежки и т.д.

Украина тоже имеет такое сотрудничество. В прошлом году мы подписали договор о работе с США. Поэтому мы имеем данные со спутников, перехваты и т.д. для ведения боевых действий и экономической разведки.

Так вот для РФ теперь все. Никаких данных. Ни по Сирии, ни по Чечне, ни по Афгану, ни по Карабаху. Никаких. Нужно понимать, что РФ отсталая страна и ее разведтехгологии тоже зависят от западных комплектующих. Ведущие компании РФ, производящие оборудование для разведки, тоже под санкциями.

Но и это еще не все. Санкции коснутся также всех, кто захочет работать с ФСБ или ГРУ РФ. То есть если станет известно о таком сотрудничестве, то США будет жестко наказывать и страны, сотрудничающие с РФ в области разведки.

А это не хило. Основные виды открытой разведки – это дипломаты, журналисты, экономические представители, а с некоторых пор и айти. Это так называемая официальная разведка (именно поэтому на Украину так обиделись, когда база журналистов, посещающих ОРДЛО, была опубликована в СМИ).

Так вот, к чему это я. Для РФ теперь закрыты любые виды официального получения разведданных. Закрыт доступ к технологиям. А людей и организации, которые засветятся на таком сотрудничестве, будут жестко наказывать.

Теперь данные для работы по той же Сирии будут стоить Путину втридорога, а для людей, их передающих, добавит риски.

Хороший подарок под Новый год. Воевать станет в чем-то легче.

И вряд ли Трамп все это снимет. Даже если захочет и у него выйдет, то получится огромный скандал. А грифы уже сидят и смотрят за его действиями в надежде на ошибку.

Но думаю, что Трамп будет работать на интересы США. Существование РФ не в интересах США.

С Новым годом, Хунта.

Джерело: блог Мирослава Гая

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