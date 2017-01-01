«Веселий» та критичний для Росії 2017 рік

Мирослав Гай Блогер

Мирослав Гай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кремль дуже сподівається на нового президента Америки Дональда Трампа, на зміну ситуації у Франції, на зняття санкцій та це все дурня

2017-й рік для Російської Федерації буде вельми критичним. Російська пропаганда довгий час замовчувала внутрішні економічні проблеми, втім уже багато російських політологів (серед яких навіть провладні експерти) б’ють на сполох через ситуацію, яка склалася: економіка йде на спад і це відображається на пересічних росіянах. При усіх цих розкладах слід ще побачити, як американці зіграють на нафтовому ринку…

Думаю, цей рік для Російської Федерації буде дуже «веселим». Кремль дуже сподівається на нового президента Америки Дональда Трампа, на зміну ситуації у Франції, на зняття санкцій та це все дурня. Не думаю, що Трамп матиме проросійську позицію, позаяк його позиція відверто проамериканська. Тим паче, ми вже стали свідками того, що конгрес поволі створив умови для унеможливлення зняття антиросійських санкцій. Окрім того ми побачили, що з Трампом мали серйозні перемовини спецслужби США (зокрема ЦРУ). Останні закрили його скандали, пов’язані з Росією, а він своєю чергою заявив, що з ним поговорили дуже розумні люди і його позиція щодо Російської Федерації змінилася

Поки що новий американський президент не мав перемовин з Путіним та мав діалог з Китаєм. Зокрема, він провів зустріч з головою китайської компанії Alibaba Group Джеком Ма. Це була така собі неформальна розмова з китайською владою напередодні інавгурації Трампа. А днями з’явилася інформація про те, що Китай перекинув на північні кордони з Росією тактичні ракетні комплекси. Своєю чергою, Росія відповіла, що також буде перекидати свою зброю на кордони. Тобто не все так просто і легко як здається. Ми просто багато чого не знаємо. Саме тому слід слідкувати не за риторикою, а за діями.

А щодо передбачити наступні удари Росії достатньо слідкувати за документами та наказами, які друкуються у їх виданнях (я не маю на увазі накази щодо заборони трусів, а ті, які стосуються навчаннь, які Росія збирається впровадити у 2017 році у Білорусії і на північних кордонах України. До слова, там має бути дуже багато військових).

Відтак, Україна повинна подумати над можливою ескалацією конфлікту. Знаю, що Генштаб всі ці кроки Росії проаналізував і зробив свої висновки. Саме тому там заявили про можливе оголошення мобілізації офіцерського запасу. І якщо вона буде – це закриє питання в потребі офіцерів і після цього можна буде думати про набирання додаткового особового складу. Та бити на сполох не варто, позаяк ці варіанти можливі лише за умови провокацій з російського боку. Якщо ж таких не буде – потреби в мобілізації не буде.

Джерело: Обозреватель

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