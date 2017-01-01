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    Думки вголос

    Як примусити бойовиків припинити вогонь біля Авдіївки

    • Геннадій Москаль

      Голова Закараптської ОДА

    • Вчора, 15:14
    • Розсилка
    Зруйнована бойовиками будівля в Авдіївці
    Фото: facebook.com/strumkovskij
    Зруйнована бойовиками будівля в Авдіївці

    У 2014 – 2015 роках, коли я очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію, наші населені пункти неодноразово опинялися в такій же ситуації, як зараз Авдіївка.

    Було й набагато гірше – доводилося на бронетехніці евакуювати дітей чи пацієнтів лікарень прямо під час обстрілів.

    Ми теж спочатку свято вірили в ОБСЄ, координаційну групу з питань припинення вогню і так далі. Один раз представники ОБСЄ навіть домовилися з бойовиками, що ті пустять на нейтральну територію біля Трьохізбенки наших ремонтників для відновлення перебитого обстрілами газопроводу і ліній електропередач (ЛЕП). Взимку 2014-го люди там замерзали без світла й тепла!

    Але як тільки ремонтники вийшли до місця пошкоджень, козачки так званого всєвєлікого войска донского відкрили по них вогонь із мінометів і стрілецької зброї. Людей вдалося вивезти тільки завдяки бронетехніці 24-ї бригади з Яворова.

    Під час інших таких «домовленостей» ремонтники неодноразово потрапляли під вогонь і отримували поранення чи навіть гинули. Тому ми перейшли до іншої тактики.

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    Луганська область (так само, як і Донецька) має спільні комунікації з окупованою територією. І як тільки бойовики перебивали наші ЛЕП, ми у відповідь перекривали воду, газ чи світло в «лнр». Через кілька годин їхні переговорники самі виходили на нас і гарантували повне припинення вогню до відновлення комунікацій і навіть відправляли на нейтральну територію своїх ремонтників.

    Ми застосовували цю тактику неодноразово і навіть не турбували з цього приводу вище керівництво держави. Скажу з досвіду, що надії на добру волю бойовиків, Росію, Мінськ чи ОБСЄ – марні. Іншого виходу, ніж перекрити їм комунікації, немає. Поряд Донецьк, і вони дуже швидко відчують, що таке жити без води чи світла. Це найбільш перевірений спосіб, який завжди діє!

    Джерело: блог Геннадія Москаля
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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