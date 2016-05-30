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    Думки вголос

    Безглуздий указ Путіна. Чому власникам фейкових паспортів не стане легше

    • Георгій Кунадзе

      Російський дипломат

    • Сьогодні, 13:31
    • Розсилка
    Фейковий паспорт так званої ЛНР
    Фейковий паспорт так званої ЛНР

    Власники цих «паспортів» будуть почуватися у Росії дуже незатишно

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    Указ президента России о признании в качестве официальных всех документов, выдаваемых сепаратистами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, производит эмоционально неприятное, но политически двойственное впечатление.
    С одной стороны, это, конечно, своего рода ассиметричный ответ на ужесточившуюся риторику новой администрации США по вопросам «украинского» урегулирования. Такого «удара в спину» в Москве явно не ожидали.
    С другой стороны, это, если угодно, мелкая пакость, затеянная для того чтобы привлечь к себе внимание американцев и заодно оскорбить украинцев.

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    В арсенале российской политики есть испытанный и куда более действенный приём – поголовная выдача жителям мятежных территорий чужого государства российских паспортов. Будь он применен сейчас, можно было бы говорить о том, что Россия окончательно встала на путь отторжения пресловутых «отдельных районов» Донецкой и Луганской областей. И, больше того, прошла на этом пути некую точку невозврата: без серьезной потери лица выданные российские паспорта нельзя ни физически отобрать, ни аннулировать. А обладателей российских паспортов Россия обязана защищать в соответствии со своей Конституцией.

    Напротив, признание выданных сепаратистами документов – мера скорее символическая, чем содержательная. Практической ценности она по сути дела не имеет. Подавляющее большинство сепаратистов имеют паспорта России и Украины, позволяющие свободно передвигаться по территории России без всяких «паспортов» ДНР и ЛНР. 

    К тому же, кому и на каком основании их будут выдавать, неизвестно. Объективно говоря, с «паспортами» ДНР и ЛНР, выданными на вымышленные имена, в Россию могут попытаться проникнуть бандиты и убийцы, укрывающиеся от российского правосудия. В связи с этим, проверка «паспортов» ДНР и ЛНР, наверняка, станет головной болью и источником дохода для российских правоохранителей. Так что обладатели этих фейковых «паспортов» будут чувствовать себя в России очень неуютно. 
    По большому счету бессмысленный указ президента России, восторга, естественно, не вызывает. Но он, пожалуй, свидетельствует о том, что, по крайней мере, до личной встречи с новым президентом США пожизненный президент России, скорее всего, воздержится от каких-либо реально резких шагов в вопросах «украинского» урегулирования.

    Джерело: блог Георгія Кунадзе
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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