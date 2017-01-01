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    Думки вголос

    Чому Україна - не Росія. Приклад Порошенка

    • Георгій Кунадзе

      Російський дипломат

    • Сьогодні, 19:23
    • Розсилка

    Про тупі голови російських акробатів пера

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    Все российские СМИ с восторгом публикуют кадры на которых президент Украины якобы «убегает от людей» под крики «брехло».

    В тупые головы российских акробатов пера не приходит мысль о том, что кадры, на которых президент Украины запросто общается со случайными людьми, свидетельствуют о силе украинской демократии.

    В той же мере, в какой дежурные кадры «всемилостивейших» встреч президента России с хорошо организованной массовкой свидетельствуют об абсолютной декоративности «демократии» российской.

    Воистину, Украина - не Россия.

    Джерело: блог Георгія Кунадзе

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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