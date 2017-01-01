Чому Україна - не Росія. Приклад Порошенка

Георгій Кунадзе Російський дипломат

Георгій Кунадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про тупі голови російських акробатів пера

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Все российские СМИ с восторгом публикуют кадры на которых президент Украины якобы «убегает от людей» под крики «брехло».

В тупые головы российских акробатов пера не приходит мысль о том, что кадры, на которых президент Украины запросто общается со случайными людьми, свидетельствуют о силе украинской демократии.

В той же мере, в какой дежурные кадры «всемилостивейших» встреч президента России с хорошо организованной массовкой свидетельствуют об абсолютной декоративности «демократии» российской.

Воистину, Украина - не Россия.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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