Чому Україна - не Росія. Приклад Порошенка
- Сьогодні, 19:23
-
Розсилка
Про тупі голови російських акробатів пера
Мовою оригіналу
Все российские СМИ с восторгом публикуют кадры на которых президент Украины якобы «убегает от людей» под крики «брехло».
В тупые головы российских акробатов пера не приходит мысль о том, что кадры, на которых президент Украины запросто общается со случайными людьми, свидетельствуют о силе украинской демократии.
В той же мере, в какой дежурные кадры «всемилостивейших» встреч президента России с хорошо организованной массовкой свидетельствуют об абсолютной декоративности «демократии» российской.
Воистину, Украина - не Россия.
Джерело: блог Георгія Кунадзе
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»