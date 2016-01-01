Що сталося з літаком? Він впав

Георгій Кунадзе Російський дипломат

Георгій Кунадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РИА Новости Пошукова операція після падіння російського літака Ту-154

Не був знайомий ні з ким з пасажирів і членів екіпажу літака міністерства оборони Росії, який прямував з культурно-пропагандистською місією в Сирію

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К отдельным поступкам и заявлениям немногих находившихся среди них публичных фигур относился неоднозначно. Сейчас, впрочем, это уже неважно. Все, кто был на борту, ушли в вечность, и я глубоко скорблю об их гибели. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, разделяю их боль и горе.

Нелюдей, позволивших себе глумиться над памятью злодейски убитого в Анкаре российского посла, я удалил из списка своих «друзей» еще в середине недели. В результате сегодня на моей общей ленте в Фейсбуке не появилось ничего, что требовало бы продолжить ее чистку.

Как и все, теряюсь в догадках относительно причин гибели самолета. По большому счету, версий всего три: теракт, неисправность техники и ошибка экипажа. Все они, естественно, нуждаются в расследовании.

В пользу версии о теракте говорит внезапность катастрофы, мгновенная пропажа связи с землёй, а также большая площадь рассеивания обломков. Кажется, однако, совершенно невероятным, что вылетевший с подмосковного военного аэродрома самолет, взорвался сразу после промежуточной посадки для дозаправки в аэропорту Адлера. Можно полагать, что в обоих пунктах маршрута – на военном аэродроме и в аэропорту, где регулярно приземляется самолет самого вождя нации – меры безопасности были максимальными. Или не были?

Погибший самолет Ту-154 был немолод, его выпустили в 1983 году. Это, как говорят, некритично. Однако, за все последующие годы самолет «успел» налетать лишь 7 тысяч часов, при том, что рейсовые самолеты гражданских авиалиний только за один год имеют налет порядка 2 - 3 тысяч часов. Если на автомобиле долго не ездить, то в нем может запросто образоваться куча скрытых дефектов. Как с самолетами, не знаю, и всё же. Кстати, разбившийся самолет был настолько «современен», что его «черные ящики» не имели радиомаяков. Так что найти их будет неимоверно трудно.

Командир воздушного судна был очень опытным пилотом, а на Ту-154 налетал целых 3 тысячи часов, сообщили в Министерстве обороны. Опять-таки, судить не берусь, но, по-моему, такой налет имеют молодые вторые пилоты гражданских авиалиний.

В любом случае, думаю, ясно, что очередное чрезвычайное происшествие, унесшее жизни 92 граждан России, на совести ее вождя. Во-первых, потому что он, как уверяют его клевреты, и есть Россия. Человек, в ручном режиме управляющий в огромной стране буквально всем, по логике вещей должен за всё и отвечать. Во-вторых, что-то много рукотворных трагедий последних лет оказываются так или иначе связаны с «миролюбивой» внешней политикой вождя. И это, однако, уже тенденция.

Передавая пост президента своему преемнику Борис Ельцин напутствовал его словами «берегите Россию». Он ее, похоже, не сберёг.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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