У день ліквідації Вороненкова Путін відвідав спектакль «Остання жертва»

Георгій Кунадзе Російський дипломат

Георгій Кунадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська теза про те, що чергового ворога Путіна вбили інші його вороги, щоб його ж і зганьбити, - давно відома і смішна

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По горячим следам заказного убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова украинская сторона возложила ответственность за это преступление на Россию. А российская сторона, естественно, на Украину. Раскрывать заказные убийства ни в России, ни в Украине толком не умеют, состояние гибридной войны, в котором находятся две страны, исключает сотрудничество их следственных органов, так что истину мы в лучшем случае узнаем нескоро. С учетом этого, остается лишь оценить мотивы, которые могли двигать организаторами этого убийства, а заодно присмотреться к его обстоятельствам.

С точки зрения российской власти, убитый был не просто врагом, но предателем, из тех, которым, по словам Владимира Путина, нет прощения. Кроме того, убитый проходил свидетелем в политически обременительном для России деле Виктора Януковича. Ликвидация подобных Вороненкову людей – давняя традиция советских спецслужб, выходцы из которых широко представлены в высших эшелонах нынешней российской власти. Таким образом, мотив для убийства Вороненкова российская власть имела, на мой взгляд, железный.

На «российский след» в убийстве Вороненкова указывает и ее, мягко говоря, чудовищная репутация. Рассуждения на эту тему давно превратились в банальность. Повторять их не буду. Всем и так всё понятно

Обращу, однако, внимание на то, что убийство Вороненкова было исполнено крайне непрофессионально. Его убийца ехал на дело в одиночку, за рулем автомобиля, на котором, видимо, собирался и скрыться. Стреляя в Вороненкова, убийца подставился под ответные выстрелы его охранника, от которых впоследствии умер, не приходя в сознание. Если его руку направили российские спецслужбы, будем считать, им повезло: мертвый убийца ни о чем не расскажет. Но мог ведь выжить и заговорить. Одним словом, оценив в меру своих знаний обстоятельства убийства Вороненкова, на миг усомнился в том, что оно было организовано профессионалами российских спецслужб. Но потом прочел, что у убийцы нашли украинский паспорт, удостоверение украинского военнослужащего и чуть ли не «визитку Яроша», и сомневаться перестал. Скорее всего, российские спецслужбы просто оказались не такими профессиональными и умелыми, как их изображают в российских же телесериалах.

Напротив, «украинский след» в убийстве Вороненкова совсем не очевиден. Стандартный российский тезис о том, что очередного врага Владимира Путина убили другие его враги, чтобы его же и опозорить – давно известен и смехотворен. Уж сколько врагов Путина пало от рук других его врагов, а с него как с гуся вода.

Говоря же серьезно, никакого внятного мотива для ликвидации Вороненкова, важного свидетеля по делу Януковича, у украинской стороны не было.

Разумеется, убитый не был особо крупной фигурой путинского режима, скорее его мелким винтиком. Но по чисто формальным статусным признакам показания бывшего депутата Госдумы и против Януковича, а в дальнейшем, возможно, и против России стоили немало. Уже по этой причине у украинской власти должен был иметься прямо противоположный мотив – обеспечения безопасности Вороненкова. С чем она не справилась, проявив то ли преступную халатность, то ли вопиющий непрофессионализм. О том, как охраняют свидетелей на Западе, украинские спецслужбы знали, наверное, из американских боевиков. А как их охраняют в Украине продемонстрировали сполна сейчас. Глядя на кадры с места убийства, трудно поверить, что Вороненкова охранял профессионал. Посмотрите их еще раз, сами поймете.

И последнее, самое трудное. Я сочувствую его жене и детям. Как любого умершего насильственной смертью мне немного жаль и его самого. Но я погрешил бы против истины, сказав, что скорблю о невинно убиенном. Денис Вороненков был обычным функционером путинского режима, жуликоватым, корыстолюбивым и циничным. Разоблачать преступления режима он взялся только тогда, когда в силу стечения обстоятельств оказался перед угрозой уголовного преследования. А до того исправно голосовал за аннексию Крыма, горячо одобрял и поддерживал подлую войну, которую ведет Россия на востоке Украины, да и вообще всю «мудрую» политику «хозяина земли русской».

Рано или поздно, еще какой-нибудь путинский функционер, убежав за границу, расскажет миру о преступлениях путинского режима с фатальными последствиями для своего здоровья. Поставьте на место Вороненкова какого-нибудь Евгения Ревенко или, прости Господи, Владимира Соловьева. О них тоже скорбеть будем?

А тем временем культурная жизнь в Москве идет своим чередом.

Путин посмотрел спектакль «Последняя жертва» в реконструированном Малом театре

В день ликвидации Дениса Вороненкова президент России Владимир Путин посетил спектакль «Последняя жертва» по одноименной комедии Александра Островского в Малом театре. Он, как говорят, хотел на него сходить еще 19 декабря прошлого года. Но в тот день в Анкаре убили российского посла Андрея Карлова, и президент в театр не пошел. А теперь пошел и, надо думать, по достоинству оценил классическую комедию.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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