Вбивство російського посла Карлова Росія готувала вже давно

Георгій Кунадзе Російський дипломат

Георгій Кунадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

За всю довгу історію російської і радянської дипломатії всього три посла Російської імперії і СРСР були вбиті на своєму посту в країні акредитації, причому лише один з них - Олександр Грибоєдов в 1829 році в Тегерані загинув від рук місцевих фанатиків. Двох інших - більшовиків Вацлава Воровського та Петра Войкова - в 1923 і 1927 роках застрелили їх колишні співвітчизники.

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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова – первое событие такого рода в истории современной российской дипломатии. Уже в силу этого все его обстоятельства требуют самого серьезного осмысления.

Будем откровенны, эту трагедию Россия подготовила сама, начав агрессию против Украины, а потом ввязавшись в сирийскую войну на стороне кровавого режима Асада. И в Украине, и в Сирии на «боевом» счету России масса военных преступлений и, что не менее важно, ошибок, эти преступления усугубляющие. Наиболее тяжелых ошибок, пожалуй, две:

1. Мотивационная ригидность, то есть неспособность к восприятию новой картины окружающего мира и отказу от привычных способов удовлетворения старых потребностей.

Уже два года вся внешняя политика России сводится к примитивной игре на повышение ставок, каждый следующий шаг которой призван отвлечь внимание от предыдущего. Итог – неконтролируемая эскалация политического, военного и цивилизационного соперничества в сферу которого неожиданно для российского руководства попало и вековое противостояние суннитов и шиитов, приверженцев двух основных направлений ислама.

2. Убогое информационное обеспечение своих действий, нацеленное на их тотальное оправдание при неготовности хоть в чем-то согласиться с критикой оппонентов.

Когда за дело берутся «титаны» российской внешнеполитической пропаганды вроде Марии Захаровой и «объективные» информационные ресурсы вроде «Раша тудей», можно не сомневаться в том, что даже самые лживые их манипуляции российская аудитория примет с полным доверием, зато нероссийская – не поверит ни одному слову. В результате, в России никогда не узнают о трагедии жителей суннитских районов восточного Алеппо, которых пришлось спасать от «мирных» российских бомбежек и от бесчинств «победоносной» армии Асада и воюющих на его стороне шиитских наемников и добровольцев.

Впрочем, с самого Асада не спросишь. Зато спросят с России, которой он обязан своим военным «триумфом». Итог очевиден: выиграв вместе с Асадом военную кампанию за овладение развалинами восточного Алеппо, Россия в очередной раз бездарно проиграла в информационной войне, которую в одиночку ведет с остальным миром.

Удивляться такой вопиющей неэффективности российской информационно-разъяснительной работы не приходится: она осуществляется в строгом соответствии с установками самого президента России. Он ведь известен в мировой политике не только фирменными опозданиями на все важные встречи, но и абсолютным неумением признавать любые свои ошибки. Его политическое кредо: весь мир шагает не в ногу, только одна Россия – в ногу.

Вот так и получилось, что за последние годы Россия не просто сильно подмочила свою международную репутацию, но буквально уронила ее ниже плинтуса, сначала полностью утратив доверие цивилизованного мира, а затем заслужив едва ли не повсеместную ненависть и мира не вполне цивилизованного. В этом последнем действуют свои жестокие понятия и традиции: враг должен быть уничтожен любой ценой и любыми средствами. В том числе, если потребуется, средствами индивидуального террора и ценой жизни исполнителя. Тут-то и вышел на сцену простой (или совсем не простой?) турецкий полицейский с пистолетом за пазухой. И выбрал себе самого главного врага из тех, до которых мог дотянуться. Им, как ни прискорбно, оказался посол России.

Его злодейское убийство имеет несколько самостоятельных аспектов: логистический, конспирологический и морально-нравственный.

Многих, наверное, удивило, что, выйдя за безопасный периметр посольства, посол России оказался даже без символической охраны в охваченной антироссийскими манифестациями столице формально вновь дружественной Турции. Между тем, ничего удивительного в этом нет. За редчайшим исключением, личная охрана российским послам не положена. Водитель, не имеющий права оставлять машину без присмотра, да помощник (он же, при необходимости, переводчик) вот, строго говоря, и все сопровождающие посла лица. Больше того, опять-таки за редчайшим исключением, без особой договоренности с властями страны аккредитации, отвечающие за безопасность не лично посла, а самого посольства люди не могут носить боевое оружие. С властями Турции такой договоренности не было. Теперь, возможно, будет, но поезд уже ушел.

Появление посла и других дипломатов на публичных мероприятиях вне стен посольства – часть их повседневной работы. Уклониться от нее нельзя. Решение об ограничении или даже прекращении выхода сотрудников посольства в город принимает сам посол по рекомендации офицера безопасности. Почему это решение не было принято, сказать не берусь. Возможно, имела место рутинная недоработка. Не исключено, впрочем, что сам посол счел нецелесообразным отказаться от участия в публичном мероприятии, запланированном заранее. Откажешься, а местные газеты не преминут написать, что посол испугался.

Одним словом, ситуация вполне рутинная. Тем не менее видеть посла в одиночестве стоящего у микрофона было несколько непривычно. Вокруг него могли бы, по крайней мере, находиться местные организаторы фотовыставки, которую он открывал. Почему их не было?

Этот вопрос приводит нас к следующему аспекту трагедии – конспирологическому. Прежде всего, вызывает интерес личность убийцы. Выпускник полицейской академии 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ с 2014 года служил в специальном подразделении, охраняющем публичные мероприятия с участием высоких должностных лиц страны и иностранных гостей. В личной охране президента Турции он не состоял, но на одной из опубликованных фотографий запечатлен пожимающим ему руку. По сообщениям местных газет он был якобы уволен из полиции по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в Турции в июле этого года. По-моему, довольно странно: по такому подозрению турецкие власти отправили за решетку десятки тысяч людей, военнослужащих и гражданских лиц. А полицейского, имевшего пусть даже непостоянный доступ к священной особе президента страны, просто уволили.

В здание галереи, где должен был выступать российский посол, его убийца прошел по своему служебному удостоверению, которое, наверное, обязан был сдать. И даже пронес свое табельное оружие. Как писали турецкие газеты, войдя в здание галереи, Алтынташ умело выдал себя за охранника российского посла. А тот, возможно, принял его за охранника галереи. Будем считать, что убийце просто повезло. Но неужели, планируя теракт, он полагался всего лишь на случайную удачу? Или всё же был в ней уверен?

Наконец, самое последнее. После убийства Алтынташ прокричал свои слова насчет мести за Алеппо, а потом вышел из зала и направился к лестнице вниз. Там его перехватили двое полицейских. В ходе завязавшейся перестрелки он израсходовал все патроны, после чего бросил пустую обойму и пистолет на пол. Тут-то его, уже безоружного, и застрелили. Что бы это значило?

И, наконец, самый трудный для меня морально-нравственный аспект. Андрея Карлова я неплохо знал, года три работал вместе с ним в российском посольстве в Сеуле, где он руководил консульским отделом. О покойных принято обычно говорить только хорошее. Но я могу с уверенностью сказать о нем только хорошее без скидки на эту условность. Он знал Корею, был отличным профессионалом, принципиальным, всегда собранным и дисциплинированным работником. И еще он был честным, доброжелательным и удивительно добрым человеком, без малейшего налёта чиновной спеси.

Возможно, поэтому я испытал настоящий шок, увидев в Фейсбуке весёлые, а то и откровенно злорадные комментарии многих моих украинских френдов и подписчиков. Впрочем, дело не в том, что я был с ним знаком. Дело в принципе.

Вспомните чудовищные теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вспомните с каким ужасом мы смотрели на гибель людей, выбрасывавшихся из окон башен-близнецов. И вспомните обошедшие весь мир репортажи с улиц Палестинской автономии, на которых радостно пели и плясали ненавидящие Америку палестинцы. Вот интересно, какие чувства к этим человекообразным существам вы тогда испытали?

Напомню, 19 декабря 2016 года молодой турецкий террорист по имени Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в спину человеку по имени Андрей Карлов, а потом несколькими выстрелами в упор добил его на полу.

«Думайте, что хотите, но я считаю Алтынташа героем», - написал по этому поводу один мой теперь уже бывший украинский френд, имя которого я забыл.

Грустно как-то, господа-товарищи.

Джерело: Обозреватель

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