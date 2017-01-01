Абсурд і підлість. Коротко про сьогоднішні переговори у Мінську

Ірина Геращенко Народний депутат України, віце-спікер

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лутковська звернулася з вимогою відвідати, як український обмудсмен, тюрми на окупованих територіях і провідати українських заручників, але їй такого дозволу не дали

Зброю, техніку, найманців РФ щедро надсилає на окуповані території, а от експертів в групу по пошуку зниклих безвісти- ні

Якщо коротко підсумувати те, що сьогодні відбувалося на гуманітарній підгрупі в Мінську, то представники ОРДЛО заявили, що вони будуть обговорювати списки на звільнення тільки з В. Медведчуком, який сьогодні не зміг взяти участь у засіданні.

Далі - ще гірше. ОРДЛО, підконтрольне РФ , вимагає продовження процедури верифікації. Щоб українська сторона провела верифікацію й тих, осіб, які вже знаходяться на свободі, випущені по так званому «закону Савченко» і т.д. Це повна маячня, звичайно, адже ані українське законодавство, ані міжнародне гуманітарне право не дозволяє насильно переміщати чи опитувати вільних перед законом людей! Я готую офіційний лист на ОБСЄ, який проситиму підписати всі правозахисні громадські організації і депутатів, мам заручників, з вимогою дати офіційну оцінку цим незаконним вимогам, або ж офіційну відповідь, чи є хоч якась норма міжнародного гуманітарного права, яка може примусити українську сторону проводити верифікацію вільних перед законом людей.

Абсурдність цих дій очевидна. Підлість також очевидна. Це сценарій затягування звільнення заручників.

Ми провели ретельний аналіз списків осіб, яких вимагають звільнити представники ОРДЛО. Серед цих людей кілька сотень відмовляються переїжджати на окуповані росіянами території. Ті, хто в тюрмі- підтвердили своє небажання. Ті, хто на волі, й так не хочуть переїжджати, бо хотіли б - переїхали.

Ще кілька десятків, поки ОРДЛО блокує звільнення, вже вийшли на волю по так званому «закону Савченко», тобто, щотижня 2-3 особи виходять на волю, й дехто з них вже навіть переїхали через КПВВ! Як їх можна верифікувати?

Також ОРДЛО внесли в списки своїх вимог тих, хто не має жодного відношення до інспірованого на Донбасі конфлікту: починаючи від беркутівців, причетних до вбивств на Майдані і закінчуючи просто вбивцями у Запоріжжі чи Вінниці, а також тими особами, що були причетні до трагічних подій в Одесі! Очевидно, що ці злочинці не можуть потрапити під звільнення, вони не мають жодного відношення до мінського процесу і не можуть розглядатися в рамках мінського процесу.

Також в ультимативній формі ОРДЛО вимагає амністії. Про що вони заявили і на гуманітарній підгрупі, і на ТКГ.

Натомість, ми таки отримали інформацію про 128 українських заручників, що утримуються на території ОРДЛО: де вони, що з ними, чи включені вони в списки на звільнення.

Українська сторона ще раз наголосила, що ми вимагаємо звільнення всіх незаконно утримуваних і готові передати заради їх звільнення всіх, хто є в списках ОРДЛО і де українське законодавство дозволяє процедуру помилування. Ми готові у червні вийти на звільнення. Головне - згода і бажання іншої сторони, якої сьогодні не було продемонстровано.

Як зазначила обмудсмен Лутковська, була проведена колосальна робота, всебічний і повний аналіз всіх списків. Ми готові до звільнення у червні! А от інша сторона - знову тягне кота за хвіст. До речі, пані Лутковська звернулася з вимогою відвідати як український обмудсмен тюрми на окупованих територіях і провідати українських заручників, але їй такого дозволу не дали.

Також під час гуманітарної підгрупи звучало питання залучення МКЧХ до процесу пошуку зниклих безвісти і створення відповідного механізму. Так от представники РФ і підконтрольні їм ОРДЛО категорично відмовилися делегувати російських експертів в цю групи, мовляв «на Донбассе нас нет». Зброю, техніку, найманців РФ щедро надсилає на окуповані території, а от експертів в групу по пошуку зниклих безвісти - НІ. Ось така відповідь російської влади своєму суспільству, мамам і дружинам загиблих в донецьких степах заблукавшим солдатам, зниклим безвісти росіянам - найманцям, яких і не збирається шукати.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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