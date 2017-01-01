Мої діди пройшли війну без георгіївської стрічки

Ірина Геращенко Народний депутат України, віце-спікер

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ця стрічка - добре продумана частина маскараду, елемент гібридної війни. І в Україні їй не місце

Спікер Андрій Парубій підписав закони про 75% української на ТБ і заборону «георгіївської стрічки», яка не має жодного відношення до перемог українців і інших народів над нацизмом, але є символом «русской весны».

Немає жодного сумніву, що президент в найближчий час підпише ці закони і вони вступлять в дію. Було б добре, аби ТБ-канали не чекали закінчення перехідного періоду і вже переводили власне виробництво на українську (з титруванням і озвучкою фільмів, звичайно, складніше, але для цього і існує перехідний період, передбачений в законі).

А щодо стрічок, то на рідких фото моїх дідів, які в лавах Червоної Армії пройшли всю війну, немає ніяких стрічок. Як і на інших архівних фото наших воїнів, що звільнили світ від нацизму.

Зате з цією стрічкою, заплетеною в косу, якось з'явилася на засідання мінської групи одна з «прєдставітєлєй рєспублік». А ще у серпні 2014, коли наших хлопців розстрілювали під Ілловайськом, а в Мінські шли перші драматичні преговори «нормандської четвірки», прес- секретар Путіна ходив коридорами палацу Лукашенка з дорогою брендовою сумкою, до якої була причеплена ця маскарадна стрічка...

Нею були обв'язані-перев'язані всі ці гіві-мотороли, обвішані потішними медалями за цілком реальні воєнні злочини - за вбивства українських солдат і цивільного населення.

Ця стрічка - добре продумана частина маскараду, елемент гібридної війни. І в Україні їй не місце

Джерело: блог Ірини Геращенко

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