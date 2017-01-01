  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
    Думки вголос

    Мої діди пройшли війну без георгіївської стрічки

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка

    Ця стрічка - добре продумана частина маскараду, елемент гібридної війни. І в Україні їй не місце

    Спікер Андрій Парубій підписав закони про 75% української на ТБ і заборону «георгіївської стрічки», яка не має жодного відношення до перемог українців і інших народів над нацизмом, але є символом «русской весны».

    Немає жодного сумніву, що президент в найближчий час підпише ці закони і вони вступлять в дію. Було б добре, аби ТБ-канали не чекали закінчення перехідного періоду і вже переводили власне виробництво на українську (з титруванням і озвучкою фільмів, звичайно, складніше, але для цього і існує перехідний період, передбачений в законі). 

    А щодо стрічок, то на рідких фото моїх дідів, які в лавах Червоної Армії пройшли всю війну, немає ніяких стрічок. Як і на інших архівних фото наших воїнів, що звільнили світ від нацизму.

    Читайте також

    Зате з цією стрічкою, заплетеною в косу, якось з'явилася на засідання мінської групи одна з «прєдставітєлєй рєспублік». А ще у серпні 2014, коли наших хлопців розстрілювали під Ілловайськом, а в Мінські шли перші драматичні преговори «нормандської четвірки», прес- секретар Путіна ходив коридорами палацу Лукашенка з дорогою брендовою сумкою, до якої була причеплена ця маскарадна стрічка...

    Нею були обв'язані-перев'язані всі ці гіві-мотороли, обвішані потішними медалями за цілком реальні воєнні злочини - за вбивства українських солдат і цивільного населення. 

    Ця стрічка - добре продумана частина маскараду, елемент гібридної війни. І в Україні їй не місце

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія сепаратизм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ