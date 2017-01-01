Росія не збирається виконувати резолюції ПАРЄ

Ірина Геращенко Народний депутат України, віце-спікер

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отже РФ не подала свою делегацію в ПАРЄ.

Це означає, що рік делегації Держдуми в сесійній залі і комітетах ПАРЄ в Страсбурзі не буде. Разом з тим,як випливає з виступу президента ПАРЄ Педро Аграмунта ( а в своєму виступі він знову жодним словом не згадав окупований Крим, агресію РФ проти України на Донбасі, навпаки, наголосив, що Держдума відкрита до спілкування і він в діалозі з російськими депутатами) , він буде робити ставку на інші формати. Педро Аграмунт запропонував провести спеціальні слухання про парламентську дипломатію в його рідній Валенсії, в Іспанії. Тобто, тактика зрозуміла- ставка на інші міжпарламентські майданчики , куди будуть підтягуватися «думці».

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт докладав серйозні зусилля для повернення делегації РФ в Страсбург без всяких передумов, без виконання резолюцій ПАРЄ. Але в Москві зрозуміли , що більшість членів Асамблеї не підтримує такої позиції, чудово усвідомлюючи роль Кремля і в конфлікті на Донбасі, і в війні в Сирії, не забуваючи про крадіжку Криму. Для повернення російської делегації без передумов були навіть спроби змінити регламент ПАРЄ. Українська делегація стоїть на іншій позиції – потрібно шанувати регламенти і правила демократичних міжнародних інститутів і організацій, а не змінювати їх на догоду нерадивим країнам – членам. Цю позицію і будемо відстоювати в 2017.

P. S. Але, насправді, позиція РФ свідчить про одне – не збираються вони виконувати резолюції ПАРЄ і шанувати міжнародне право, не збираються йти з Криму і Донбасу. А будуть і далі тиснути на світ, щоб той закрив очі на агресію, окупацію і порушення міжнародного права.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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