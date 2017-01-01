  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
    Думки вголос

    Росія не збирається виконувати резолюції ПАРЄ

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 05:45
    • Розсилка

    Отже РФ не подала свою делегацію в ПАРЄ.

    Це означає, що рік делегації Держдуми в сесійній залі і комітетах ПАРЄ в Страсбурзі не буде. Разом з тим,як випливає з виступу президента ПАРЄ Педро Аграмунта ( а в своєму виступі він знову жодним словом не згадав окупований Крим, агресію РФ проти України на Донбасі, навпаки, наголосив, що Держдума відкрита до спілкування і він в діалозі з російськими депутатами) , він буде робити ставку на інші формати. Педро Аграмунт запропонував провести спеціальні слухання про парламентську дипломатію в його рідній Валенсії, в Іспанії. Тобто, тактика зрозуміла- ставка на інші міжпарламентські майданчики , куди будуть підтягуватися «думці».

    Президент ПАРЄ Педро Аграмунт докладав серйозні зусилля для повернення делегації РФ в Страсбург без всяких передумов, без виконання резолюцій ПАРЄ. Але в Москві зрозуміли , що більшість членів Асамблеї не підтримує такої позиції, чудово усвідомлюючи роль Кремля і в конфлікті на Донбасі, і в війні в Сирії, не забуваючи про крадіжку Криму. Для повернення російської делегації без передумов були навіть спроби змінити регламент ПАРЄ. Українська делегація стоїть на іншій позиції – потрібно шанувати регламенти і правила демократичних міжнародних інститутів і організацій, а не змінювати їх на догоду нерадивим країнам – членам. Цю позицію і будемо відстоювати в 2017.

    P. S. Але, насправді, позиція РФ свідчить про одне – не збираються вони виконувати резолюції ПАРЄ і шанувати міжнародне право, не збираються йти з Криму і Донбасу. А будуть і далі тиснути на світ, щоб той закрив очі на агресію, окупацію і порушення міжнародного права.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія ПАРЄ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ