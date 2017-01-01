Українська делегація вимагає відставки президента ПАРЄ

Ірина Геращенко Народний депутат України, віце-спікер

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламентська асамблея Ради Європи

Давно на відкритті сесії ПАРЄ в Страсбурзі не було багатолюдно.

Аграмонт почав з Сирії, щось невнятне, про «невінаватая я», то все російські ЗМІ (про російськи політиків на сесії боїться говорити, бо ж друзі не сплять і відслідковують його публічні заяви). Що це був помилковий візит, але ж я наївний і милий не знав, я не зважив на можливу реакцію Асамблеї і не розумію такої бурхливої реакціі на мій візит як сенатора, бо я ж сенатор.

Якийсь лепет невнятний...

І далі сів на улюбленого коника, про популістів, які є ключовою загрозою ЄС. Це ми вже чули від нього останній рік. На думку украінськоі делегаціі ключовим викликом для ПАРЄ є відмова від принципів організації , ми неодноразово попереджали всіх наших колег по ПАРЄ, що президент ПАРЄ перекреслює своїми діями і заграванням з росіянами самі принципи ПАРЄ.

Аграмонт тим часом у своїй промові закликає нас підтримати його ініціативу «ні ненависті, ні страху!» - він просто знущається з Асамблеї....

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