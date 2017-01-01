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    Думки вголос

    Українська делегація вимагає відставки президента ПАРЄ

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 13:39
    • Розсилка
    Парламентська асамблея Ради Європи
    Парламентська асамблея Ради Європи

    Давно на відкритті сесії ПАРЄ в Страсбурзі не було багатолюдно.

    Аграмонт почав з Сирії, щось невнятне, про «невінаватая я», то все російські ЗМІ (про російськи політиків на сесії боїться говорити, бо ж друзі не сплять і відслідковують його публічні заяви). Що це був помилковий візит, але ж я наївний і милий не знав, я не зважив на можливу реакцію Асамблеї і не розумію такої бурхливої реакціі на мій візит як сенатора, бо я ж сенатор.

    Якийсь лепет невнятний...

    І далі сів на улюбленого коника, про популістів, які є ключовою загрозою ЄС. Це ми вже чули від нього останній рік. На думку украінськоі делегаціі ключовим викликом для ПАРЄ є відмова від принципів організації , ми неодноразово попереджали всіх наших колег по ПАРЄ, що президент ПАРЄ перекреслює своїми діями і заграванням з росіянами самі принципи ПАРЄ.

    Аграмонт тим часом у своїй промові закликає нас підтримати його ініціативу «ні ненависті, ні страху!» - він просто знущається з Асамблеї....

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    Українська делегація вимагає відставки президента ПАРЄ
    Українська делегація вимагає відставки президента ПАРЄ
    Українська делегація вимагає відставки президента ПАРЄ
    Українська делегація вимагає відставки президента ПАРЄ

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЄС ЗМІ ПАРЄ
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