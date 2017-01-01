Заборона абортів: чому такі «ініціативи» завжди йдуть від чоловіків-депутатів

Ірина Геращенко Народний депутат України, віце-спікер

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Голубов

Згідно статистики, найбільше абортів роблять незаможні заміжні сільські жінки, які ще й часто страждають від домашнього насильства і пияцтва своїх чоловіків, від недоступності сучасних контрацептивів

Ось про що варто знати і думати деяким «законотворцям», що фонтанують безумними законотворчими ініціативами. А від фракції БПП очікую офіційної реакції на законотворчу ініціативу її депутата про заборону абортів.

Небажана вагітність - це й відповідальність партнера, до речі. Може, в цьому напрямку нехай деякі «законотворці» бурхливоактивні пофантазують і щось там вигадають.

А якщо серйозно, то я займаю в цьому делікатному питанні наступну позицію. Вагітність має бути бажаною, відмова від аборту має бути свідомою, за переконаннями, а не через примус і заборону, бо законодавча заборона збільшить кількість підпільних абортів і призведе до значного росту смертності і захворюваності, каліцтва жінок, сирітства. При цьому партнери, в тому числі деякі намахані законотворці, які строчать такі «законопроекти» і збираються за них голосувати, аж ніяк не постраждають і не відмовляться від свого способу життя, часто далеко не праведного.

Владі, державі варто серйозно займатися просвітницькими програмами щодо планування вагітності, контрацептиви мають бути доступними для жінки і чоловіка, і врешті решт всі мають відповідально ставитися і до свого здоров'я, і до здоров'я майбутніх дітей. Буде більше толку, аніж від заборон.

Я проти абортів, але це має бути вибір і усвідомлене рішення жінки. Я дуже люблю дітей і знаю сотні випадків, коди жінку від важкого кроку зупинили чиїсь важливі слова підтримки. І знаю ще більше випадків, коли жінку ніхто не зупинив, навпаки підштовхували і примушували, в тому числі партнери, і це залишилося важкою психологічною травмою на все життя. Я за відповідальність партнера. Я категорично проти заборони абортів. Я за відповідне просвітництво і виховання, за усвідомлену вагітність, бажану для жінки. Я проти ханжества і заборон, які можуть мати страшні наслідки для здоров'я тисяч жінок. І чому завжди такі «ініціативи» йдуть від чоловіків-депутатів? Як до цього ставляться їх партнерки, цікаво.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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